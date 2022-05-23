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يوجد الباذنجان الكثير من الوصفات التي يمكن تقديمها ويمكن أن نقدمه كأطباق جانبية أو يتم تقديمه كأطباق أساسية وهو يناسب جميع الوجبات اليومية، فمن الممكن أن نقوم بعمل الباذنجان المقلي أو المسقعة فهذه الأكلات تقدم مع الأكلات الشعبية أو نقوم بعمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة فهي تقدم مثلا في وجبة الغذاء مع المأكولات الأساسية، ويمكن أن نقدمه كطبق جانبي مثلا أن نقوم بعمل أنواع كثيرة من المخللات بإستخدام الباذنجان فنقوم بعمل مخلل البابا غنوج أو مخلل الباذنجان بالخل والثوم وغيرهم. مكونات مخلل الباذنجان بالخل والثوم نصف كيلو من الباذنجان الأسود صغير الحجم.

سبع فصوص من الثوم.

نصف كوب كبير من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب صغير من الشبت المفروم.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

رشة بسيطة من الشطة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم نقوم بغسل الباذنجان جيدا ويتم تنشيفه وقومي بعمل شق بجانب الباذنجان بإستخدام السكينة ونضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ونترك الزيت على النار حتى يتم تسخينه جيدا ثم نضع الباذنجان ونتركه حتى يتم قليه ونخرجه من الطاسة ونضعه في طبق به مناديل مطبخ ليمتص الزيت الذي يوجد بالباذنجان.

وبعد ذلك يتم تجهيز الخلطة حيث نحضر الكبة ونضع بها سبع فصوص من الثوم ونضيف نصف كوب كبير من الكزبرة الخضراء.

ثم نضع ربع كوب صغير من الشبت ونضيف نصف كوب كبير من الخل الأبيض وأربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ويتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة والكمون ورشة بسيطة من الشطة وهي على حسب الرغبة ونقوم بتشغيل الكبة لخلط المكونات مع بعضها جيدا.

ونضع هذه الخلطة في طبق ونضيف إليها أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت ويتم تقليبهم مع بعض ثم قومي بحشو الباذنجان بهذه الخلطة ويتم تقديمه بهذه الطريقة. عمر شويل - جدة بخلطة الخل والثوم أعملي ألذ مخلل باذنجان بمقادير سهلة وبسيطة وطعم يجنن بجد - ثقفني

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