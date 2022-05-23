تبييض العرايس بالنشا والخل كنز رباني عظيم ومن أول استعمال فوري وتحدي

تبييض العرايس بالنشا والخل، من الخلطات القوية في التبييض وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة أو سواء الجسم، يدخل النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل على تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذه الخلطة طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، وأما الخل يعد أيضاً أفضل مقشر لإزالة السواد، وتعتبر هذه الخلطة أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل تبييض العرايس بالنشا والخل ونضارة البشرة وشدها وتحدي.

مكونات عمل تبييض العرايس النشا والخل لبياض البشرة

سوف نتعرف على مكونات خلطة التبييض تعد من أفضل أنواع الخلطات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-

ملعقتين من الخل الطبيعي.

ملعقة ونصف كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة نظيفة معقمة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير خلطة تبييض الوجه والجسم بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:-

نحضر إناء يوضع على النار ( من الالومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً. ثم نقلبهم مع الخل تقليبا جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار. يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ثقيل. بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم. عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.

نصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-

نحرص علي شرب السوائل مثل الماء والعصير دايما دون توقف.

نقوم بعمل تمارين لتنشيط الدورة الدموية في البشرة.

يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.

يجب النوم من 7 – 8 ساعات كافية في اليوم ويفضل النوم علي مخدة ناعمة.

فوائد النشا والخل علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخل علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-