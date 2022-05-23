حضري بأسهل طريقة طاجن اللحم اللذيذ بطعم رائع

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طاجن اللحم من الأكلات المصرية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وتقدم بكثرة على كل الموائد، ويتم تحضيره بطريقة بسيطة وبطعم مميز يختلف عن باقي وصفات اللحم، ويعتبر اللحم من الأكلات الغنية بالبروتين المهم لصحة الجسم وفيتامين ب12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وتقوية الأعصاب، كما أنه من مصادر الزنك والسيلنيوم والحديد وكلها عناصر غذائية مفيدة جداً تساعد على إتمام الوظائف الحيوية بالجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم خطوات عمل طاجن اللحم بطعم لذيذ وبطريقة بسيطة وسهلة ولا تأخذ منك جهد في تحضيرها، فقط اتبعي الخطوات لتحصلي على طاجن لحم بطعم ورائحة مميزة تبهري بها ضيوفك . مكونات طاجن اللحم

نحتاج لعمل طاجن اللحم بطعم شهي ومميز المكونات الآتية: كيلو إلا ربع من اللحم.

نصف كيلو من البصل.

توابل ملعقة صغيرة من كلاً من (الفلفل، الكمون، البابريكا، قرفة، الحبهان المطحون، كزبرة جافة، ورق لورا مطحون).

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير يتم تحضير طاجن الحم بطريقة سهلة وخطوات بسيطة كما يلي: نغسل اللحم جيداً بالماء ثم نقطعه إلى مكعبات متوسطة الحجم. قومي بتقطيع نصف كيلو من البصل إلى شرائح رفيعة ثم أضيفي عليه ملعقة صغيرة من كلاً من الفلفل والكمون وتقلب شرائح البصل مع التوابل جيداً. ضعي طاسة أو حلة على نار عالية وبها القليل من الزيت أو الزبدة ثم أضيفي اللحم بعد تقطيعه مكعبات متوسطة الحجم ونقلب جيداً. نستمر في التقليب حتى يتغير لونها تماماً مع إضافة ملعقة صغية من التوابل ( القرفة وورق اللورا المطحون والكزبرة الجافة) ونستمر في التقليب على نار عالية. ثم أضيفي البابريكا والحبهان المطحون وملعقة صغيرة من الثوم المفروم ليكسب اللحم مذاق مميز. ثم أضيفي عليها البصل المتبل بالبهارات ونقلب على نار عالية ويمكنك إضافة شرائح من الطماطم والفلفل الألوان حسب الرغبة أو الاكتفاء بالبصل فقط . نضيف فقط كوب ونصف من الماء المغلي على خليط اللحمة والبصل والتوابل وتغطى جيداً لتنضج على البخار والسوائل. يفضل متابعتها كل ثلث ساعة بالتقليب فقط حتى تكمل نضجها على نار هادئة . ثم نحضر طاجن ونضع فيه اللحم والبصل ونضيف الملح حسب الذوق ونغطي وجه الطاجن بورق الفويل. يوضع في الفرن على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة ثم نشعل الشواية لعشر دقائق. نخرج الطاجن من الفرن ويترك ليبرد قليلاً ثم يقدم مع الأرز بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة حضري بأسهل طريقة طاجن اللحم اللذيذ بطعم رائع - ثقفني

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