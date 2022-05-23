بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركدية لعشاق اللون الأحمر العنابي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

اللون الأحمر العنابي هو لون مميز وفريد، لأنه لا يتماشى مع أي لون بشرة، وتعتبر الفتيات في سن المراهقة هن أكثر الفئات اختيارها لهذا اللون، ولاحظنا في الفترة السابقة أن جميع عمليات البحث ازدادت من قبل الكثير لمعرفة طريقة طبيعية لصبغة الشعر باللون الاحمر العنابي، وعلى الرغم من أنه يوجد نفس درجة اللون في الصبغات الجاهزة، إلا أن كل هذه الأنواع تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، وتسبب له الكثير من المشاكل، ولكن وصفة الكركدية جميع مكوناتها طبيعية مائة في المائة، بالإضافة إلى أنها تفيد الشعر، لمعرفة المزيد عن مكونات وطريقة هذه الوصفة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي باستخدام الكركدية

معظم النساء يحبون تغيير لون شعرهم، لأنهم يزهقون من الروتين التي يرون بهم أنفسهم كل يوم، وبالأخص إذا كانت متزوجة، ومعظم النساء يذهبون إلى الكوافيرات لتغيير لون شعرها، ولكن هذا الأمر يتكلف الكثير من المال، بالإضافة إلى تضيع الوقت في الانتظار، مكونات هذه الوصفة بسيطة وسهلة وهي:

كوب من الكركديه.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

فرشاة الصبغة.

قفازين.

طبق مخصص للصبغة.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الكركدية لتغيير لون الشعر

تغير لون الشعر ليس فقط من أجل التغيير، وإنما فهو يعتبر عامل أساسي في تغيير الحالة النفسية والمزاجية للكثير من النساء، ولا يوجد شئ أفضل من الحفاظ على الحالة النفسية لأنه يترتب عليها كل شئ في الحياة، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: