نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ بفكرة عبقرية متخطرش علي بالك هتقشري أكثر من 25 كيلو بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم، الثوم من النباتات العشبية التى يتم إضافتها إلى جميع الأكلات مثل البصل، فهو يعطي نكهة لذيذة للأطعمة وكذلك رائحة مميزة، كما أنه يحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات الضارة، فهو يطلق عليه مضاد حيوي طبيعي لكل ميكروب أو فيروس جسدي، حيث يعالج جميع الأمراض الجسدية خلال وقت بسيط، ويحسن من صحة الجهاز المناعي، لذلك يتم إضافته إلى جميع الأطعمة، ولكن لا يتم إضافة قطعة واحدة من الثوم، بل تحتاج الأمهات إلى عدد كبير أثناء الطهي، وخاصة في المناسبات تحتاج إلى كمية، والثوم من الخضروات صغيرة الحجم، والتى تحتاج إلى وقت حتى يتم تقشيره، لذلك تحتاج الأمهات إلى طرق تقشير سريعة.

طرق تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

جميع أنواع الأكلات سواء السريعة أو المسلوقة تحتاج إلى إضافة الثوم إليها، لذا لابد من توافره في المطبخ بشكل مستمر سواء مفروم أو بحبات الفصوص كاملة، ولكن مشكلة التقشير تعتبر أصعب الأمور التى تواجه الأمهات، حيث يحتاج إلى وقت كبير أثناء التقشير، ويمكنك حل هذه المشكلة من خلال إتباع الطرق التي سوف نوضحها.

استخدام أكياس التخزين

يمكن تقشير كميات كبيرة من الثوم في أقل وقت من خلال وضع الثوم في أكياس التخزين وغلقه جيداً بعد تفريغ الهواء من الكيس، واستخدام مدقة لتقشير الثوم، حتى يتم الطرق على الثوم وهو داخل الكيس حتى يتم فصل القشر عن الفصوص.

الماء الدافئ

يتم وضع الثوم في ماء دافئ لمدة عشر دقائق، وبعدها يتم إخراجه من الماء وتجفيفه، وفصل القشر عن حبات الثوم بكل سهولة، ويمكنك استخدام هذه الطريقة عند استعمال الثوم في نفس الوقت وليس للتخزين.

قطع رأس الثوم بالعرض

تتم هذه الطريقة من خلال تحضير رأس ثوم كاملة وسكين، ويتم قطع الثوم من اتجاه الرأس بالعرض، وبعدها سوف تنفصل حبات الثوم عن بعضها، ويمكنك التقشير بكل سهولة سيدتي.

الماء البارد

الماء البارد يساعد في تقشير الثوم بكل سهولة، حيث تحضير كمية من الماء البارد ووضع فيها فصوص الثوم لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم إخراج الثوم من الماء والتقشير بكل سهولة.