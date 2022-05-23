حضري ألذ وأجمل وجبة للفطار أو العشاء مع عجة القرنبيط اللذيذة

تعتبر عجة القرنبيط من الوجبات الصحية اللذيذة، والتى يتم عملها على وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، فهى عبارة عن خليط من بيض وقرنبيط ودقيق شوفان وبقدونس ومضاف عليها البهارات التى تعطيها النكهة الجميلة، وجميعها مكونات صحية ومفيدة جداً لبناء الجسم وتحتوي على البروتين والفيتامينات التى يحتاجها الجسم، وذلك لكى تمده بالطاقة والنشاط الذى يساعد الانسان على استكمال يومه، وتكثر الطرق التى يقدم بها منها المقلي والمشوي وبالباشاميل وغيرها من الوصفات لتقديمه والمخلل أيضاً، وذلك للإستفادة من فوائده المتعددة للصحة فهو من العناصر التى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، لذا سوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير عجة القرنبيط اللذيذة بالتفصيل.

مكونات عجة القرنبيط اللذيذة

تتكون عجة القرنبيط اللذيذة من بعض المكونات الصحية والمغذية وأيضاً اقتصادية وهى كالتالي:

نص رأس من القرنبيط متوسط الحجم.

ملعقتين كبار من دقيق الشوفان.

خمس حبات من البيض.

ملعقتين ونص كبار من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

اربع فصوف من الثوم المفروم.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

نص كوب من الجبنة الفيتا أو القريش.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل عجة القرنبيط اللذيذة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل فى تحضيرها وهى كمايلي:

نحضر طاسة غير قابلة للإلتصاق ونضع بها شوية من الزيت ونضيف عليها زهرات قرنبيط ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي لمدة ٩ دقائق. ثم نحضر وعاء عميق ونضع به البيض مع شوية من الملح والبقدونس ونخفقهم كويس جداً حتى يمتزجوا تماما. بعد ذلك نهدى النار على قرنبيط ونضيف عليه الثوم المفروم والملح وشوية الفلفل الأسود ونصف ملعقة الكمون ونقلبهم مع بعض شوية. ثم نضيف عليهم البيض المخفوق والبقدونس ونتركه حتى ينضج لمدة ٥ دقائق ثم نغطيه ونتركه يكمل تسويته لمدة ربع ساعة. او يمكنك ادخاله الفرن حتى يكمل تسويته. ثم نخرجه من الفرن ونضعه فى طبق التقديم ونزينه بالجبنة الفيتا أو القريش وعليها البقدونس وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.

فوائد القرنبيط للجسم

القرنبيط من الخضروات التى تحتوى على فوائد صحية متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: