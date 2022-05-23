نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر وصفة سهلة وسريعة في المقال التالي

يعد الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما أنها أيضا من الوجبات الاقتصادية على الرغم من أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، يكاد تكون وجبة متكاملة لطفلك أيضا، كما أن مقاديرها يكاد لا تخلو من المنازل، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات والمقادير اللازمة وطريقة التحضير في خطوات. مكونات الكشري الاسكندراني عدد 2 كوب من الأرز المصري الفاخر.

عدد 2 كوب من العدس الأصفر. (نحضر مقدار متساوي من الأرز والعدس حسب الكمية المطلوب تحضيرها)

مقدار أربعة أكواب من المرقة، ويمكن استخدام الماء إن لم تكن متوفرة، مع مكعب مرقة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من أي نوع من الزيوت النباتية.

عدد 5 بيضات مسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. طريقة عمل الكشري الاسكندراني نحضر قدر مناسب ونضعه على نار متوسطة، ومن ثم نقوم بإضافة الزيت به، حتى يسخن. ونضع به البصل المفروم ونقلبهم جيدا معا، حتى نلاحظ أن البصل بدأ يذبل قليلا. ثم نضيف إليه الثوم، ونستمر في التقليب، مع إضافة الكمون إليهم، ونمزج كافة المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الأرز والعدس، وتصفيتهم جيدا من الماء، ومن ثم نضيفهم إلى القدر على النار مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح حسب الرغبة، والزبد حتى تمنعها مذاق ونكهة طيبة. ثم نقوم بإضافة المرقة إليهم حتى تغطي مستوى الأرز والعدس بمقدار واحد سنتيمتر. بعد ذلك نقوم بتغطيتها بإحكام ووضعها على نار هادئة لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة، حتى ينضج الأرز. نقوم بعد ذلك بتحمير البيض المسلوق في خليط من السمن والزيت معا، وذلك بعد تقشيره، حتى يصبح لونه ذهبي. نحضر أطباق التقديم ونقوم بوضع كمية مناسبة من كشري الأرز والعدس، ونقوم بتزينهم بالبيض المسوق والمحمر. ويقدم معه طبق من صلصة الطماطم الحمراء، وطبق من سلطة الطماطم، كما يمكن تزينه أيضا بشرائح البصل المحمر، والحمص. عمر شويل - جدة الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر وصفة سهلة وسريعة - ثقفني

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