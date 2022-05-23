كريم القهوة المنزلي لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة أي أسمرار وبقع في البشرة بنتيجة فعالة 100%

تعاني البعض من الفتيات من مشكلات إسمرار الوجه التي تنتج هذه المشكلة نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو نتيجة إستخدام كريمات تتسبب في ظهور تصبغات بالبشرة، حيث تعتبر جميع هذه العلامات تسبب مشاكل كبيرة في للفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض العلاجات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل بشكل سريع، ويعتبر كريم القهوة من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع عن طريق إدخال القهوة مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى ونلاحظ أن البعض من السيدات والفتيات يقومون بإستخدام كريمات أخرى كيميائية تعمل على تفتيح البشرة ولكن تترك الكثير من العلامات الأخرى الغير مرغوبة والتي لا يقبل بها العديد من الفتيات ويرجع السبب في ظهور ذلك العلامات هي إحتواء هذه الكريمات على مواد فعالة كيميائية تسبب في ضرر البشرة.

مكونات عمل كريم القهوة لتفتيح الوجه

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة كريم القهوة لتفتيح الوجه