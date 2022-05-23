نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة المنزلي لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة أي أسمرار وبقع في البشرة بنتيجة فعالة 100% في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات من مشكلات إسمرار الوجه التي تنتج هذه المشكلة نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو نتيجة إستخدام كريمات تتسبب في ظهور تصبغات بالبشرة، حيث تعتبر جميع هذه العلامات تسبب مشاكل كبيرة في للفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض العلاجات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل بشكل سريع، ويعتبر كريم القهوة من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع عن طريق إدخال القهوة مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى ونلاحظ أن البعض من السيدات والفتيات يقومون بإستخدام كريمات أخرى كيميائية تعمل على تفتيح البشرة ولكن تترك الكثير من العلامات الأخرى الغير مرغوبة والتي لا يقبل بها العديد من الفتيات ويرجع السبب في ظهور ذلك العلامات هي إحتواء هذه الكريمات على مواد فعالة كيميائية تسبب في ضرر البشرة.
مكونات عمل كريم القهوة لتفتيح الوجه
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة كريم القهوة لتفتيح الوجه
- قومي اولا قبل تحضير هذه الوصفة بغسل بشرتك جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك ثم جففيها جيدا.
- أحضري علبة نظيفة وضعي بها ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد تقليب ومزج هذه المكونات ببعضها قومي بوضع هذا الكريم في الثلاجة لمدة خمسة دقائق وبعد مرور ذلك الوقت قومي بوضع كريم القهوة على بشرتك وفي مناطق تحت العين واتركي هذا الكريم لمدة ليلة كاملة.
- وفي الليلة الثانية قومي بغسل بشرتك بالماء البارد وعليكي بوضع هذا الكريم مرتان في كل يوم وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على افضل النتائج التي تحلمين بها خلال أقل فترة ممكنة.
- وبعد مرور العشرة ايام تحصلين على بشرة بيضاء وناعمة وجميلة لذلك علينا إستخدام هذا الكريم للحصول على كل ماتحلمين به.
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