نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبق فول بالخلطة بأسهل وأسرع طريقة وبألذ وأشهى مذاق وأحلى من المطاعم في المقال التالي
طبق فول بالخلطة ، من الأكلات الشرقية والشعبية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الإفطار فلا تخلو من مائدة، وهو أيضا من الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والتي تحظى على إقبال الكثير، كما يشتهر بتقديم طبق الفول في شهر رمضان الكريم على وجبة الفطور وبالأخص في وجبة السحور، نظرا لما يحتويه الفول من عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والحديد والفسفور والألياف الطبيعية، كما يمنح الإنسان شعورا بالشبع لوقت طويل، مما يسد جوع الإنسان، ويقدم طبق الفول المدمس مع الطعمية الهشة والسلطة والعيش الشامي ومخلل اللفت والخيار، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره مثل طريقة المطاعم لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه من الخارج لضمان نظافته وجودته، ولتكلفته الباهظة من شرائه كل يوم أيضا، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل طبق فول بالخلطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.
مكونات طبق فول بالخلطة
يتكون طبق فول بالخلطة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- طبق كبير فول مدمس (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الفول المدمس في المنزل بدلا من شرائه).
- كوب ماء.
- زيت للطهي.
- ملعقة صغيرة ثوم مهروس.
- 2 حبة طماطم مفروم ناعم.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ملح.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب ماء.
- سلطة طحينة.
- 2 ملعقة كبيرة طماطم مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة بصل أحمر مفروم ناعم.
- ربع كوب زيت الزيتون.
مقادير الخلطة
- حبة طماطم مقطعة أرباع.
- ربع كوب كزبرة.
- 2 فص ثوم كبير الحجم.
- حبة فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات كبيرة.
- ربع كوب بقدونس.
- قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات.
- ملح.
- ملعقة صغيرة خل.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل طبق فول بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها القليل من الزيت والبصلة المفرومة ناعم ونقلب باستمرار حتى يصفر لونه.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ومعجون الطماطم والملح والكمون والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار حتى يتهرس الطماطم.
- بعد ذلك نضيف نصف كوب ماء ونقلب قليلا، ثم نترك الصلصة تغلي لحين خلط الفول.
- ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الفول المدمس وكوب الماء، ثم نخلط جيدا حتى يصبح الفول ناعم.
- بعد ذلك نسكب الفول فوق الصلصة ونقلب باستمرار قليلا ونتركه على النار لحين تحضير الخلطة.
- ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم والكزبرة والبقدونس والفلفل الحلو والحار والثوم وعصير الليمون والخل، ثم نخلط جيدا حتى ينعم الخليط.
- ثم نسكب الخلطة في وعاء ونضيف إليها الملح ونقلب جيدا، ثم نضعه جانبا.
- بعد ذلك نرفع مقلاة الفول من على النار.
- ثم نوزع الفول في طبق تقديم، ثم نوزع في المنتصف الخلطة على شكل حلقة.
- ثم نضع في منتصف الحلقة الطماطم والبصل المفروم ناعم.
- بعد ذلك نوزع على الجوانب سلطة الطحينة.
- ثم نوزع على وجه الطبق زيت الزيتون.
- ثم نقدم طبق فول بالخلطة مع العيش الشامي.
- وبالهنا والشفا.
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