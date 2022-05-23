في دقيقتين. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصعة البياض

الكرشة من الوجبات التي لا يفضلها الكثير منا، ويرجع سبب ذلك لأن عملية تنظيفها من الأمور الصعبة على معظم النساء، وتفضل بعض الأسر الذهاب إلى المطاعم لتناول وجبة الكرشة بسبب عدم قدرتهم على تنظيفها بشكل جيد، ولكن نحن سوف نقدم لكم خلطة سحرية لتنظيف الكرشة في ثواني ولن تذهبي لتناولها من الخارج مرة أخرى، ونحن دائما نعمل على راحة جميع النساء في المنزل، مع العلم أن مكونات هذه الخلطة طبيعية مائة في المائة ولا تحتوي على أي مواد يضر الطعام، ولم يوجد لها أي أضرار، لمعرفة مكونات الخلطة وطريقة الاستخدام، يجب عليكِ متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

الكرشة من أنواع اللحوم التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات هامة للجسم، ونحن سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لتنظيف الكرشة، وتتلخص مكونات الطريقة الأولى في:

نصف كوب من الخل الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام:

نضع الماء في وعاء على النار، نتركه حتى تمام الغليان.

نضع الخل والليمون فيه.

يتم إحضار الكرشة، وبعد وضعها في الماء لمدة خمسة دقائق.

يجب وضع الكرشة على الرخامة، وبعد ذلك يجب فركها باستخدام سكينة صغيرة.

نلاحظ أن الطبقة الخارجية لها يتم إزالتها بالتدريج.

يجب تنظيفها مرة أخرى بالماء النظيف.

يتم تقطيع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم.

يتم وضعها في وعاء به ماء والقليل من الخل وملعقة سكر وملعقة صغيرة من الملح.

يتم وضعها في وعاء به ماء والقليل من الخل وملعقة سكر وملعقة صغيرة من الملح. يتم نقعها في هذا المحلول لمدة ساعتين، قبل عملية الطهي.

طريقة أخرى لتنظيف الكرشة بكل سهولة

مكونات الطريقة الثانية تتلخص في:

نصف كوب من خل التفاح.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة من الشبة.

طريقة التنظيف: