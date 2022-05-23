نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم في دقائق معدودة في المقال التالي
من أكثر الأشياء المؤلمة على جميع النساء هي إزالة الشعر، وعلى الرغم من أنه يوجد العديد من طرق إزالة الشعر المختلفة، مثل إزالة الشعر باستخدام السويت أو ماكينة الحلاقة العادية أو استخدام أي نوع من أنواع الكريمات المختلفة، ولكن معظم هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، مما تجعلها سوداء، وعلى وجه الخصوص الأماكن الحساسة في الجسم، ولكن بعد الآن قولي وداعا لكل هذه المشاكل، بعد تجربة هذه الوصفة لن تتألمي من الآن، نحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وآمنة في إزالة الشعر الزائد من الجسم كله باستخدام الفازلين، لكي يكون لديكِ ثقة في نفسك، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات كريم الفازلين في إزالة الشعر
ظهور الشعر من الأمور المكروهة لدى جميع النساء، وتريد التخلص منه بأي طريقة ولكن يجب أن تكون هذه الطريقة طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية تضر بالبشرة، مع العلم أن الفازلين له فوائد كثيرة للبشرة، فهو يعتبر مرطب طبيعي، ويعمل على تغذية البشرة، ولكن الآن نحن سوف نقدم لكم استخدام آخر للفازلين وهو إزالة الشعر، وتتلخص المكونات في:
- ملعقتين من الفازلين، ويمكن مضاعفة الكمية على حسب المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.
- ملعقة واحدة من الدقيق.
- ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.
- القليل من الكركم البودرة.
طريقة استخدام وصفة الفازلين في إزالة الشعر
لو نظرنا إلى المكونات سنجدها أن كل مكون على حده له فوائد كثيرة للبشرة، وهذا هو هدفنا في جميع مقالتنا، حيث يعمل الفازلين في شفاء الجروح الخفيفة، ويستخدم للتخلص من التهابات الشديدة التي تسببها حفاضات الأطفال، والآن سوف نقدم خطوات التحضير:
- يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يتم التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.
نضع الفازلين ونستمر في التقليب، حتى يمتزج مع باقي المكونات.
- يتم فرد الوصفة على الجسم، في نفس اتجاه الشعر.
- نتركها لمدة عشرة دقائق، بعد ذلك يتم نزع الخليط في نفس اتجاه الشعر.
- بعد الانتهاء يجب وضع القليل من زيت الأطفال على الجسم، الترطيب والوقاية.
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