وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل بطريقة غير مكلفة وجذابة

تعتبر الصبغات من اكثر الاشياء التي تستخدمها الكثير من الفتيات حيث يستخدمون هذه الصبغات لصبغ الشعر بالألوان المتعددة ومنها صبغ الشعر باللون البني أو الأحمر أو الأصفر وغيرها من الالوان المتعددة التي تجعل الشعر يظهر بشكل جميل، حيث تعتبر هذه الصبغات من اكثر الاشياء التي تعمل على تلف الشعر وتتسبب في ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس على الرغم من وجود هناك بعض المكونات الطبيعية الاخرى التي يمكننا صبغ الشعر بها حيث تعتبر صبغة الشعر باللون الأحمر من الصبغات الألوان التي تفضلها الكثير من الفتيات، حيث توجد هناك وصفة الكركدية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الاحمر بشكل سحري وجذاب.

مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر

كوب واحد من الكركدية.

كوب واحد ونصف من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب من الخل الأبيض لتثبيت اللون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر