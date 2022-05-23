نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل بطريقة غير مكلفة وجذابة في المقال التالي
تعتبر الصبغات من اكثر الاشياء التي تستخدمها الكثير من الفتيات حيث يستخدمون هذه الصبغات لصبغ الشعر بالألوان المتعددة ومنها صبغ الشعر باللون البني أو الأحمر أو الأصفر وغيرها من الالوان المتعددة التي تجعل الشعر يظهر بشكل جميل، حيث تعتبر هذه الصبغات من اكثر الاشياء التي تعمل على تلف الشعر وتتسبب في ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس على الرغم من وجود هناك بعض المكونات الطبيعية الاخرى التي يمكننا صبغ الشعر بها حيث تعتبر صبغة الشعر باللون الأحمر من الصبغات الألوان التي تفضلها الكثير من الفتيات، حيث توجد هناك وصفة الكركدية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الاحمر بشكل سحري وجذاب.
مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر
- كوب واحد من الكركدية.
- كوب واحد ونصف من الماء.
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ربع كوب من الخل الأبيض لتثبيت اللون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر
- أحضري إناء وضعي به كوب واحد ونصف من الماء وضعي به كوب واحد من الكركديه وقومي بوضعهما على نار هادئة الحرارة وأتركيهما على النار الهادئة حتى يسخن.
- عند سخونة الماء والكركديه قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من النشا وقومي بتقليب النشا مع الماء والكركديه على نار هادئة جيدا حتى يصبح ذات قوام كثيف.
- عند وصول هذا المخلوط إلى قوام كثيف قومي برفعه من على النار واتركيه ليبرد قليلا بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليبهما جيدا حتى يصبح ذات قوام كريمي متجانس.
- بعد ذلك قومي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي وأحضري فرشاة وقومي بغمسها في هذه الوصفة التي قومنا بتحضيرها وعليكي بصبغ الشعر بهذه الصبغة وأتركيها على شعرك لمدة ساعتين.
- وبمرور الوقت قومي بغسل شعرك بالماء جيدا، وبفور غسل الشعر بالماء والتخلص من الوصفة سوف تلاحظين الشعر الأحمر الذي ترغبين الوصول إليه وتجعلكي هذه الصبغة الطبيعية الإستغناء عن أي صبغة كيميائية أخرى ضارة.
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