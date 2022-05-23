نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الزيوت السحرية لازالة التجاعيد ستختفي تماما حول العين وجه في أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ ظهور التجاعيد عندما يفقد الجلد مرونته تدريجياً بسبب شيخوخة الجلد، حيث تظهر هذه الظاهرة الطبيعية في سن 25، في البداية تكون كخطوط رفيعة وتجاعيد تعبيرية، قد تؤدي بعض العوامل الخارجية الضارة إلى تعزيز مرونة الجلد وتسريع شيخوخة الجلد. التعرض للشمس والجذور الحرة والتدخين وتلوث الغلاف الجوي كلها عوامل تساهم في مرونة الجلد وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وسوف نعرض لكم مستحضرات تجميل طبيعية يمكنك استخدامها لإخفاء عيوب البشرة هذه. فيما يلي وصفتان لكريم الليل المضاد للتجاعيد لتجديد شباب بشرتك أثناء النوم.

سيروم طبيعي لتجديد شباب البشرة بين عشية وضحاها

هذا المصل الأول مناسب للبشرة العادية والمختلطة. ستحتاج إلى المكونات التالية لعمل هذا العلاج:

2 ملاعق كبيرة زيت ثمر الورد

1 ملعقة كبيرة زيت أركان

20 قطرة من زيت اللبان العطري

2 ملاعق صغيرة زيت فيتامين هـ

5 قطرات من زيت الإيلنغ الأساسي

10 قطرات من زيت بذور الجزر الأساسي

امزج كل المكونات معًا وضعها في قنينة معقمة مسبقًا. ثم اعمل حتى تحصل على تناسق موحد، أزيلي مكياجك وجففي وجهك بشكل صحيح. بعد ذلك ، ضعي السيروم بالتساوي على وجهك واتركيه ليعمل طوال الليل. في اليوم التالي ، اغسلي وجهك وجففيه بالتربيت عليه وضعي الكريم المرطب المعتاد.

سيروم مضاد للتجاعيد والبقع البنية

هذا المصل الثاني مثالي للبشرة العادية والجافة. ستحتاج إلى المكونات التالية لصنع هذا المصل:

2 ملاعق كبيرة زيت مسك الورد

2 ملاعق صغيرة من زيت فيتامين هـ 1 ملعقة كبيرة زيت نواة المشمش

20 قطرة من زيت البخور العطري

10 قطرات من الزيت العطري من حبوب الجزر

5 قطرات من زيت الياسمين العطري

امزج كل المكونات معًا واسكبها في قنينة. قلبي حتى يصبح المزيج متجانسًا ، ثم ضعي السيروم على وجهك المغسول والجاف حديثًا.

فوائد الزيوت الموجودة في هذه الأمصال لترطيب البشرة

تساعد هذه الأمصال على ترطيب البشرة وتأخير ظهور التجاعيد بسبب تركيزها العالي من العناصر الغذائية. زيت ثمر الورد هو زيت نباتي يغذي البشرة الجافة والأتوبية بشكل مكثف يعزز تجديد خلايا الجلد وتساقط الجلد تحارب التجاعيد والبقع الصبغية بشكل فعال لأنها غنية بفيتامين E وبيتا كاروتين.من ناحية أخرى ، يتمتع زيت الأركان بخصائص مغذية ومرطبة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميغا 6 و 9 الدهنية ، بالإضافة إلى فيتامين هـ ، فهو يساعد على محاربة شيخوخة الجلد وتعزيز مرونة الجلد. علاوة على ذلك ، يعتبر زيت فيتامين E أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على ترميم البشرة وترطيبها. نتيجة لذلك ، التجاعيد.