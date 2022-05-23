نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة للمناسبات فى البيت بالزبدة والسميد في المقال التالي

الغريبة هي نوع من أنواع الحلويات المشهورة أيضا مكملة للكحك فى الأعياد وأيضا يتم إعدادها في جميع الأوقات والمناسبات وهي شهية جدا في الطعم، كما أنها ناعمة جدا فى الفم وسهلة التحضير ولها طرق عديدة في تحضيرها هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الغريبة في المنزل. مكونات عمل الغريبة الناعمة: إحضار 4 أكواب دقيق.

إحضار 1 كوب سكر ناعم.

إحضار 2 كوب سمن.

إحضار مكسرات للتزيين.

إحضار بياض بيضة.

إحضار 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

إحضار رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع السمن والسكر وتذويبهم ونقوم بخلط الدقيق مع السميد وتقليبها، ونقوم بإضافة خليط السمن، والفانيليا ونقوم بتقليبهم حتي تصبح عجينة متماسكة. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 1 ساعة ونقوم بإخراجها من الثلاجة وتشكيلها على شكل دوائر ونقوم بوضعها في صينية في الفرن. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع الصينية وتركها لمدة ربع ساعة وتزيينها بالفستق أو أي نوع مكسرات. مكونات الغريبة بالزبدة: إحضار 2 كوب دقيق.

إحضار 1 كوب سكر ناعم.

إحضار 1 كوب زبدة.

إحضار 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

إحضار فستق حلبي للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الزبدة مع السكر وتقليبها على النار حتي يختلط الخليط نقوم بوضع الفانيليا مع التقليب. نقوم بوضع الدقيق مع الخليط وتقليبهم حتي تحصل على عجينة متماسكة. نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص صغيرة الحجم ونقوم بوضع فوق كل واحدة قطعة من الفستق الحلبي . ونقوم بإحضار صينية ورص الغريبة فيها ووضعها في الفرن متوسط الحراره لمدة 10 دقائق مع عدم تحميرها. مكونات الغريبة بالسميد: 4 أكواب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سميد ناعم.

2 كوب سمن.

2 كوب سكر ناعم.

فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الزبدة من السكر وتقليبهم حتي تذوب على نار هادئة. نقوم بخلط الدقيق مع السميد مع السمن والفانيليا، ونقوم بعجنهم جيداً حتي تصبح عجينة متماسكة. نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة 1 ساعة ثم نقوم بتشكيل العجينة إلي دوائر ويتم وضعهم في الصينية. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة ونقوم بزيينها من فوق بالفستق الحلبي أو أي نوع مكسرات. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة للمناسبات فى البيت بالزبدة والسميد - ثقفني

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