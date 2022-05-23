طريقة عمل الكبدة الحارة فى الفرن بالصوص البني فى المنزل بكل سهولة

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الكبده هى أكثر الأكلات انتشاراً في الوطن العربي وخاصة جمهورية مصر العربية حيث يتم إعدادها بعدة طرق مختلفة وذلك يرجع إلى مذاقها الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، كما أن الكبدة تم الجسم بالمعادن التى يحتاجها، لذلك نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكبدة بعدة طرق مختلفة فى المنزل. مكونات عمل كبدة حارة بالفرن: 1 ملعقة صغيرة شطة.

1 ملعقة صغيرة كزبرة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة توابل متنوعة.

2 ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

1 ثمرة فلفل أخضر كبيرة مقطعة شرائح.

4 ملعقه كبيرة زيت زيتون.

4 فص ثوم شرائح.

2 ثمرة فلفل أخضر مفروم.

1 كيلو جرام كبدة.

بطاطس شيبسي. طريقة التحضير: نقوم أولا بتقطيع الكبدة إلى شرائح طولية وسميكة. نقوم بوضع الكبدة فى وعاء ونضع عليها كل من الشطة والكمون والملح والتوابل والكزبرة ونقلبهم مع بعضهم جيداً. نحضر صينية كبيرة و 4 قطع ورق الألومنيوم. نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونضعها على نار عالية وعندما يسخن الزيت. نقوم بوضع شرائح الكبدة التى تم تتبيلها وتقلب جيداً حتى تتحمر ويجب أن لا تكون قد إستوت جيدا، ثم نقوم بوضعها فى ورق الألومنيوم. نضيف البصل فى المقلاة ويقلب حتى يكون لونه ذهبي، ونضع كل من الفلفل الحلو والفلفل الحار والثوم ويقلب جيداً حتى يستوي المكونات. ثم نقوم بوضع الخضراوات على الكبدة وتوزيعها وبعد ذلك نقوم بغلق الألومنيوم على الكبدة ونضعه فى الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. وعندما تستوي جيداً نقوم بتقديمها بجانب الخبز والبطاطس الشيبس. مكونات عمل كبدة بالصوص البنى: 1 ثمرة بصل تقطع شرائح رفيعة.

300 جرام كبدة تقطع شرائح طويلة.

3 فص ثوم مفروم.

150 جرام فطر مقطع شرائح.

نصف كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة خردل.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

500 ملى مرق.

3 ملعقة كبيرة كريمة.

رشة جوزة الطيب.

1 ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف. طريقة التحضير: نقوم أولا بوضع ليمون على الكبدة لغسلها تقلب الكبدة بالليمون ثم نقوم بغسلها بالماء جيداً. وتوضع فى مصفاة حتى تتصفى من الماء. نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت والدقيق وعليهم الكبدة ويقلب جيداً ثم نضعها على النار تكون مرتفعة لمدة 3 دقائق. نحضر وعاء ونضع فيه البصل ويقلب على النار حتى يذبل البصل ثم نضع عليه الفطر والثوم ونستمر بالتقليب حتى بتغير لون المكونات وتتحمر لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نقوم بوضع الدقيق على الخليط ووضع المرق عليه وتقليبه حتى يكون قوامه كثيف ونضع الاوريجانو وجوزة الطيب والخردل. يترك على النار يغلى لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نضع البقدونس والكريمة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الحارة فى الفرن بالصوص البني فى المنزل بكل سهولة - ثقفني

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