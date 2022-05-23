نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو سنك 60 عام.. البذور السحرية لإزالة التجاعيد وترهلات البشرة هتعودي للعشرينات بدون عمليات في المقال التالي

حتي لو سنك 60 عام.. البذور السحرية لإزالة التجاعيد وترهلات البشرة نقدم لكم اليوم طريقة عمل وصفة بذور الكتان لإزالة التجاعيد وخطوط الوجه الرفيعة، فبذور الكتان لها فوائد عظيمة في الكثير من الوصفات الطبيعية المختلفة، حيث أنه يمكنك تحضير وصفات مفيدة للبشرة والجسم والمناطق المختلفة في الجسم، وكانت فائدة بذور الكتان في موضوعنا اليوم هي شد البشرة حيث أنه يمكنك تحضير أقوى بوتوكس طبيعي من الكتان حتى تحصلي بشرعة ناعمة ومشدودة خالية من أي ندوب واسمرار كما أنه يساهم في توحيد لون البشرة. من أكثر الوصفات لإزالة التجاعيد وشد البشرة خلطة العسل والخيار العسل الأبيض من أكثر المكونات التي تهتم بنضارة البشرة، ويساعد في إزالة التجاعيد الموجودة فيها ويشد البشرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التى تمنع ظهور التجاعيد والعلامات في البشرة.

والخيار يرطب ويمنح البشرة التغذية المطلوبة لها.

عليكى بخلط ثمرة خيار فى الخلاط وأضيفي إليها ملعقتين من العسل الأبيض.

وضعيه على البشرة واتركيه لمدة ربع ساعة وكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. طريقة تحضير وصفة بذور الكتان لإزالة التجاعيد مقادير الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الأرز المطحون.

ثلاث ملاعق من جل بذور الكتان.

ملعقة زيت لوز حلو.

فيتامين E. خطوات التحضير:- قومي بوضع الأرز المطحون مع جل بذور الكتان والفيتامين في وعاء مناسب.

وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي زيت اللوز واخلطي المكونات حتى تتجانس تمامًا.

اغسلي بشرتك ونظفيها جيدًا ثم أضيفي الوصفة على بشرتك وطبقيها جيدًا على كل مناطق البشرة وخاصة على مناطق ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

اتركي الخلطة على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم نظفيها منها بالماء البارد أولًا ثم الدافئ وبعد ذلك جففي بشرتك ثم رطبيها حتى تحافظي على نضارتها ونعومتها. وصفة النشا وبياض البيض لشد البشرة قومي بخلط بياض البيض مع نشا الذرة واخفقيهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبحوا خليط متجانس وابدئي في فرده على بشرتك وعلى رقبتك ودلكيها جيدًا عند وضعك لها.

اتركي الخليط على المنطقة التي قمتي بوضعها عليها لمدة ربع ساعة ثم اغسلي البشرة ونظفيها ورطبيها ويمكنك اتباع هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

تساهم هذه البشرة في زيادة نضارة البشرة والحصول على بشرة مشدودة ناعمة خالية من أي تجاعيد وخطوط رفيعة وأي آثار للشيب. وصفة العسل وزبدة الشيا للبشرة المقادير:- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل. خطوات التحضير:- قومي بخلط الملاعق جيدًا حتى تتجانس تمامًا ثم قومي بتطبيق الوصفة على بشرتك بطبقة كثيفة.

اتركيها على بشرتك لمدة ربع ساعة حتى تصبح جافة تمامًا ثم قومي بتنظيفها جيدًا بالماء الفاتر وقومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب. عمر شويل - جدة حتي لو سنك 60 عام.. البذور السحرية لإزالة التجاعيد وترهلات البشرة هتعودي للعشرينات بدون عمليات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتي لو سنك 60 عام.. البذور السحرية لإزالة التجاعيد وترهلات البشرة هتعودي للعشرينات بدون عمليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.