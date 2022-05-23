نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر اعملى حلوى الموز اللذيذة بدون فرن في 10 دقائق أحلى مليون مره من المحلات في المقال التالي

حلوي الموز من الحلويات التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار نظرا لطعمها اللذيذ، وترغب بعض الأمهات في تغيير من روتين الحلويات الشرقية التي تعودوا عليها ويعملون الحلويات الجديدة مثل حلوي الموز، في ذلك المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل حلوى الموز في المنزل بأشكال وطرق مختلفة وبدون فرن. لو عندك كوب سكر اعملى حلوى الموز اللذيذة بدون فرن عمل حلوى الموز بكريم الكراميل مثل المحلات تماماً

المكونات: خمس حبات من الموز.

ملعقة فانيليا بودر.

دكوب من الحليب كامل الدسم.

٥ معالق من النشا.

كيس من كريم الكراميل

نصف ليمونة

دمعلقة من الجيلاتين البودر. طريقة الاستخدام الخطوة الأولى هي أن نقوم بتحضير حله متوسطه ونضع فيها معالق النشا ثم نضع بها كوب اللبن ونقوم بالتقليب جيداً ونضع اللبن على فترات وليس مرة واحدة.

حيث أنه لا بد أن نضع ملعقتان الفانيليا ومعلقة الجيلاتين ونقلبهم بمضرب يدوي وإذا لم يوجد نقلبهم جيداً بالملعقة أو المضرب العادي.

والخطوة التالية هي أن نضع السكر حسب الرغبة و نهرس حبات الموز ونضيفهم للخليط.

نترك الخليط على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.

كما أنه فيما بعد عندما يتماسك الخليط نقوم بصب نصف الكاس ثم نقوم بعمل كيس الكريم كراميل ويصب النصف الثاني من الكأس.

ثم نقوم بقطع الموز على الوجه ثم نضع كريم الكراميل والذي يكون عباره عن سكر ملعقتين من الزبدة.

حيث أنه لا بد أن نترك السكر والزبدة على النار وعندما يتغير اللون إلى بني نقوم بإضافة عصرة ليمونه لكي تجعل طعم كريم الكراميل افضل.

كما أنه الخطوة التالية هي أن نضع الكراميل فوق الخليط في الكأس ونترك ذلك في الثلاجة ثم نقوم بتقديمه للأطفال. عمر شويل - جدة لو عندك كوب سكر اعملى حلوى الموز اللذيذة بدون فرن في 10 دقائق أحلى مليون مره من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك كوب سكر اعملى حلوى الموز اللذيذة بدون فرن في 10 دقائق أحلى مليون مره من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.