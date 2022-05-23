لانشون الفراخ البيتى الاقتصادي بدون لحوم من المنزل مثل قوام الجاهز بطريقة سريعة وصحية

لانشون الفراخ البيتى الاقتصادي، هناك الكثير من المصنعات الجاهزة التي أصبحت من أهم المقبلات التي لابد من تقديمها في وجبة الإفطار و العشاء ومن أحلى هذه المقبلات هي اللانشون حيث أصبح من أكثر وأحب المقبلات التي يطلبها الأطفال والشباب بشكل دائم و عمل سندوتشات به فى المدراس، ولذلك تحرص الأمهات دائما على تواجد اللانشون في المنزل بشكل دائم، وهناك الكثير من الأنواع والنكهات لتحضير اللانشون بالفراخ و اللحمة وكلتا النوعين محببين لدي الجميع، ومن ألذ هذه النكهات هو لانشون الفراخ وسنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية بدون لحوم نهائيًا.

لانشون الفراخ البيتى الاقتصادي

4 حبات من البيض.

فصين ثوم.

4 قطع جبنه مثلثات.

فلفل أسود.

نصف معلقة بهارات لحمة.

ربع معلقه صغيره حبهان بودر.

2 مكعب مرقة دجاج.

ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

4 معالق دقيق.

معلقة نشا.

نصف كوب زيت.

طريقة تحضير لانشون الفراخ البيتى