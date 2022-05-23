لانشون الفراخ البيتى الاقتصادي بدون لحوم من المنزل مثل قوام الجاهز بطريقة سريعة وصحية

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لانشون الفراخ البيتى الاقتصادي، هناك الكثير من المصنعات الجاهزة التي أصبحت من أهم المقبلات التي لابد من تقديمها في وجبة الإفطار و العشاء ومن أحلى هذه المقبلات هي اللانشون حيث أصبح من أكثر وأحب المقبلات التي يطلبها الأطفال والشباب بشكل دائم و عمل سندوتشات به فى المدراس، ولذلك تحرص الأمهات دائما على تواجد اللانشون في المنزل بشكل دائم، وهناك الكثير من الأنواع والنكهات لتحضير اللانشون بالفراخ و اللحمة وكلتا النوعين محببين لدي الجميع، ومن ألذ هذه النكهات هو لانشون الفراخ وسنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية بدون لحوم نهائيًا.
لانشون الفراخ البيتى الاقتصادي
- 4 حبات من البيض.
- فصين ثوم.
- 4 قطع جبنه مثلثات.
- فلفل أسود.
- نصف معلقة بهارات لحمة.
- ربع معلقه صغيره حبهان بودر.
- 2 مكعب مرقة دجاج.
- ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر.
- 4 معالق دقيق.
- معلقة نشا.
- نصف كوب زيت.
طريقة تحضير لانشون الفراخ البيتى
- في البداية نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم بوضع حبات البيض والقليل من الفلفل الأسود في الخلاط الكهربائي ونقوم بضرب البيض جيدًا حتى يتغير لون البيض.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الجبنة المثلثات وفصوص الثوم ونقوم بضربهم جيدًا في الخلاط الكهربائي حتى يمتزجا.
- نضيف مكعب مرقة الدجاج والبهارات والحبهان و النشا و الدقيق ونستمر في ضرب المكونات حتى يمتزجا ويصبح لديك خليط ناعم أشبه بالعجينة اللزجة.
- مع الضرب نقوم بإضافة الزيت بالتدريج على شكل خيط رفيع لكى يتشكل خليط لانشون الفراخ.
- بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في كيس بلاستيك او قابل للحرارة ونغلق الكيس جيدا لكي لا يخرج الخليط من الكيس.
- ثم نغلف الكيس بورق الومنيوم ونغلفه جيداً لكى لا تصل الماء إلى الداخل.
- نضع وعاء كبير على النار ونملئ نصف الوعاء بالماء المغلي ونقوم بوضع كيس خليط لانشون الفراخ الاقتصادي.
- نهدأ النار على الوعاء ونغلق عليهم ونتركهم لمدة ساعة حتى يتم تسوية الخليط.
- بعد ذلك نقوم برفع الخليط من الماء المغلي ونضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد تماماً.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونقوم بإزالة ورق الألمنيوم ونقوم بتقطيع لانشون الفراخ شرائح رفيعة ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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