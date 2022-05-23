نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في ايدك إياك ترميه.. خصائص طبية فريدة ل بذور البرتقال تعالج أمراض لا حصر لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد تناول بذور البرتقال، نجد البرتقال من أكثر الفواكه الشتوية التي تتواجد في جميع المنازل المصرية، نظراً لفوائده الصحية المهولة، حيث يحسن من صحة الجهاز المناعي ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، كما يرطب البشرة ويعالج جميع مشاكلها، ونجد أن جميع الأطفال والكبار يفضلون تناول كوب من عصير البرتقال الفريش، حيث إنه من المشروبات التي تنعش الجسم، وتقلل من حرارته، كما يساعد على نشاطه، ولم تتوقف فوائد البرتقال عند العصير فقط، بل أن البذور لها فوائد عديدة أخرى ولا يمكن الاستغناء عنها، ولمعرفة فوائد بذور البرتقال تابعوا هذا المقال.

فوائد تناول بذور البرتقال

كما ذكرنا ليس للبرتقال فقط فوائد صحية للجسم.

بل هناك فوائد صحية عديدة أخرى يقدمها بذور البرتقال إلى الجسم.

حيث يقي الجسم من أمراض خطيرة مثل السرطان.

كما يعالج حالات الإمساك وآلام المعدة.

ويساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، كما يقدم للجسم الفوائد الصحية التالية.

1. يعالج الإمساك

بذور البرتقال تحتوي على نسبة ألياف غذائية تساعد على ذوبان الطعام، وتقليل أعراض الإصابة بالإمساك الشديد، كما يحمي الجسم من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

2. تحسين مناعة الجسم

كما تحتوي بذور البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات، وبالتالي تحسن من صحة الجهاز المناعي وتقويه.

3. حماية الجسم من أمراض السرطان

بينما مضادات الأكسدة المتوافرة في بذور البرتقال تحمي الجسم من خطر الإصابة بأمراض السرطان، وكذلك تحتوي البذور على مركبات ومضادات أكسدة قوية تقاوم الأجسام الغريبة.

4. ضبط مستوى ضغط الدم

وكذلك تساهم بذور البرتقال في تحسين مستوى ضغط الدم في الجسم، نتيجة احتوائها على فيتامين B6، والذي يساهم في إفراز الماغسيوم الذي يحافظ على ضغط الدم.

5. تقليل مستوى الكوليسترول في الدم

كما تلعب بذور البرتقال دور هام في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبذلك بفضل احتوائها على مركبات تخفض من مستوى البروتين الدهني، وكذلك تلعب الألياف دور هام في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار من الجسم، وبالتالي تحمي القلب من أي أمراض.