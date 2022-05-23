حضري لأطفالك شاورما الدجاج اللذيذة أجمل وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بالمنزل

تعتبر شاورما الدجاج ، من أجمل الأكلات المصرية المشهورة المحببة لدى الكثير من الصغار والكبار، وكثير من الأمهات يفضلون تقديمها للأطفال كوجبة عشاء اقتصادية وسريعة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى من الأطعمة الخفيفة التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية تسبب زيادة الوزن، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شاورما الدجاج اللذيذة بطعم روعة أحلى وجبة عشاء اقتصادية وسريعة تقديمها للأطفال بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل شاورما الدجاج اللذيذة

تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح.

طبق صغير من شرائح البصل الرفيعة.

٢ قرن فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.

ملح وفلفل وبهارات وتوابل حسب الرغبة.

طبق صغير من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شاورما الدجاج اللذيذة بطعم روعة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نقوم بإضافة صدور الدجاج ونقلب باستمرار حتى تصبح ذهبية، ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي ونقلب جيداً حتى يذبل البصل تماماً. نقوم بإضافة الطماطم المقطعة، والفلفل، والملح، والبهارات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط. نغطي الوعاء ونهدئ النار قليلاً حتى ينضج الخليط تماماً ويصبح جاهز للأكل، نرفع الطاسة من على النار ونحضر طبق التقديم ونضع عليه الشاورما ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل شاورما الدجاج اللذيذة

توجد بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل الشاورما بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

يفضل وضع شرائح الدجاج قبل طهيها في الثلاجة حتى تستوي جيداً.

التقليب المستمر حتى لا يحترق الخليط ويلتصق بالطاسة.

كما يفضل تتبيل صدور الدجاج بالبهارات والتوابل قبل طهيها.

عدم وضع كمية كبيرة من الزيت أثناء التقليب.

تسخين الطاسة جيداً قبل وضع الخليط بها.

كما يفضل وضع البهارات والتوابل حتى نجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة.

فوائد الدجاج للجسم

يمتلك الدجاج العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-