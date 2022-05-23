نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة سهلة حضري البسكويت المالح المقرمش في المنزل بطعم جنان يعشقه الجميع في المقال التالي
خطوات تحضير بسيطة لعمل البسكويت المالح الجميع سوف يقوم بتحضيره عند معرفة طعمه اللذيذ الشيق، كما أن تتميز جميع مكوناته بأنها تتواجد في أقرب مكان من حضراتكم ولا أحد يجد صعوبة في الحصول عليها، ومن هذه المكونات الزيت والسكر والحليب البودر والزعتر والخميرة وغيرهم، كما أن طريقة تحضيره لا احد يقلق منها لأنها سهلة وبسيطة جداً وتتم في أقل وقت ممكن، والآن سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على مكونات عمل البسكويت المالح بالتفصيل ومعرفة خطوات عمله بدون صعوبة وطريقة واضحة للجميع عبر موقع ثقفني الاخباري.
مكونات عمل البسكويت المالح
تعتبر مكونات عمل البسكويت المالح من المكونات الموجودة بوفرة في جميع الأماكن سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالتالي:
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ٤ ملاعق كبيرة من الملح.
- ماء فاتر للعجن.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر الجاف.
- رشة من السمسم.
- بابريكا حارة ( ملعقة كبيرة ).
- ملعقة من الكاري.
- قليل من حبة البركة.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير هذا البسكوت من الطرق البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن بكل سهولة وهي كما يلي:
- ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك ونقلب به الخميرة والسكر والملح.
- نقوم باضافة الزيت إلى خليط الدقيق السابق ونعجن، ثم نقوم بوضع الماء الفاتر بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى ثلاث أقسام متساوية ونقوم باضافة البابريكا الحارة إلى واحدة منهم، ونضيف الكاري إلى القطعة الثانية، ونضع الزعتر الأخضر الجاف إلى القطعة الثالثة.
- نترك العجين لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- بعد التخمير نقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع، ثم نرش على كل إصبع السمسم وحبة البركة ونضغط عليه.
- نضع هذه الأصابع في صينية مدهونة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي الجذاب.
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