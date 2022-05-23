على الرغم من التنفس من الفم هو عادة لا إرادية عند كتير مننا، خصوصا واحنا نايمين ممكن نفضل لساعات طويلة بنتنفس من الفم ومش حاسين بنفسنا خالص ولا بنتحكم فيط ريقة تنفسنا، وبنحس انه شئ عادي وبيعمل بشكل كويس إلا إنه على المدى الطويل أكثر ضررًا لينا، في المقال ده هنساعدك تعرفي إيه ممكن يحصل لو اتنفستي من فمك بدل أنفك

التنفس الصح.. اعرفي إيه ممكن يحصل لو اتنفستي من فمك بدل أنفك؟

1- تكوين وملامح وشك بتتغير



لو كنتِ بتتنفسي من فمك، فهتلاحظي بعد فترة إن وشك بيتغير هيكله وإنه بينمو من قدام ولورا، وده بيكون واضح أكثر في الأطفال لأن وشوشهم لسه بتنمو، لما بتتنفسي من خلال فمك؛ الفك والخدود بتضيق وده كمان بيتسبب بإن يحصل تغيير في شكل أنفك.

2- مجرى الهوا بيبدأ في التراخي

لو كنتِ بتتنفسي من فمك، فأنتِ بتميلي رأسك لقدام من غير ما تحسي وبتثقلي على كتافك ونتيجة ده إن بيحصل ترهل وبيتطور بعد كده لفتح مجرى الهواء.

3- أسنانك بتتأثر

لو اتنفستي من فمك ده بيأثر سلباً على تكوين أسنانك وشكلهم، عشان كده كثير من الأطفال اللي بيتنفسوا من خلال فمهم بيعانوا من أسنان ملتوية ووضعية الشفة الغير مريحة وتغيير موضع اللسان وبيضطروا بعد كده لتقويم الأسنان كعلاج.

4- هتلاقي صعوبة في النوم

لو اتنفستي من فمك بيدخل جسمك كمية أقل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ونتيجة لده بتعاني معظم أجهزة الجسم وغالبا هتعاني بعد كده من الشخير وسيلان اللعاب وتوقف التنفس أثناء النوم، عشان كده هتلاقي كتر دكاترة بينصحوا بوضع بشريط لاصق على فمك خلال الليل عشان يساعدك تتنفسي كويس من أنفك.

شاركينا.. هل بتتنفسي من فمك ولا أنفك؟ وإيه الأثار الجانبية التانية اللي تعرفيها للتنفس من الفم؟

