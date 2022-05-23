اصنعي أصابع البسكويت بالشوكولاتة بطعم رائع ومذاق لذيذ يذوب بالفم

أصابع البسكويت بالشوكولاتة ، من المخبوزات الهشة الجميلة التي يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة وبسيطة متوفرة بالمنزل، تمتاز بقوام ناعم وهش جداً من ألذ المخبوزات التي لها مذاق رائع يذوب بالفم، ويمكن تقديمها كنوع من الحلويات الشهية للضيوف، يمكن تقديمها بأكثر من حشوة منها المربى ومنها الشوكولاتة أو أي حشوة أخرى نرغب بها، ويعد البسكوت من أكثر المخبوزات التي يتم تحضيرها بطرق عديدة ومتنوعة ويوجد منه أنواع عديدة ومختلفة، ويعتبر من المخبوزات التي يتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع البسكويت بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة.

أصابع البسكويت بالشوكولاتة

تتكون أصابع البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

300 جرام من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة ممتلئة من الفانيليا البودر.

ملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

125 جرام من الزبدة الباردة.

بيضة.

50 جرام من السكر البودر.

3 ملاعق كبيرة من الماء البارد (ربع كوب صغير).

للتزين

شوكولاتة مذابة.

سكر بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع البسكويت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نقوم بإضافة الدقيق، ثم نضيف رشة من الملح والفانيليا البودر والبيكنج بودر. ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تختلط تماماً، ثم نضيف الزبدة الباردة ثم نقلب المكونات باليد حتي تختلط الزبدة مع الدقيق تماماً ويصبح الخليط متجانس. نضيف السكر البودر ونمزج المكونات مرة أخرى حتي تتجانس مع بعضها البعض. ثم نضيف بيضة مخفوقة ثم نضيف ربع كوب من الماء البارد ونعجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وناعم. نغطى العجينة بكيس بلاستيك ثم توضع داخل الثلاجة قليلاً حتي تتماسك.

طريقة التشكيل