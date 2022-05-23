اصنعي أصابع البسكويت بالشوكولاتة بطعم رائع ومذاق لذيذ يذوب بالفم

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أصابع البسكويت بالشوكولاتة ، من المخبوزات الهشة الجميلة التي يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة وبسيطة متوفرة بالمنزل، تمتاز بقوام ناعم وهش جداً من ألذ المخبوزات التي لها مذاق رائع يذوب بالفم، ويمكن تقديمها كنوع من الحلويات الشهية للضيوف، يمكن تقديمها بأكثر من حشوة منها المربى ومنها الشوكولاتة أو أي حشوة أخرى نرغب بها، ويعد البسكوت من أكثر المخبوزات التي يتم تحضيرها بطرق عديدة ومتنوعة ويوجد منه أنواع عديدة ومختلفة، ويعتبر من المخبوزات التي يتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع البسكويت بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة.
أصابع البسكويت بالشوكولاتة
تتكون أصابع البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 300 جرام من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة ممتلئة من الفانيليا البودر.
- ملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر.
- 125 جرام من الزبدة الباردة.
- بيضة.
- 50 جرام من السكر البودر.
- 3 ملاعق كبيرة من الماء البارد (ربع كوب صغير).
للتزين
- شوكولاتة مذابة.
- سكر بودر.
طريقة التحضير
يتم تحضير أصابع البسكويت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ
- في وعاء متوسط الحجم نقوم بإضافة الدقيق، ثم نضيف رشة من الملح والفانيليا البودر والبيكنج بودر.
- ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تختلط تماماً، ثم نضيف الزبدة الباردة ثم نقلب المكونات باليد حتي تختلط الزبدة مع الدقيق تماماً ويصبح الخليط متجانس.
- نضيف السكر البودر ونمزج المكونات مرة أخرى حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- ثم نضيف بيضة مخفوقة ثم نضيف ربع كوب من الماء البارد ونعجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وناعم.
- نغطى العجينة بكيس بلاستيك ثم توضع داخل الثلاجة قليلاً حتي تتماسك.
طريقة التشكيل
- نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة بحركة بطيئة، حتي تصبح بسمك رقيق ومتوسط على شكل مستطيل أو مربع.
- ثم نتخلص من الزوائد التي في الأطراف باستخدام سكين، ثم نقطع المستطيل على شكل شرائح طويلة وعريضة قليلاً.
- نقوم بوضع الشوكولاتة المذابة داخل كيس حلواني ثم نقوم بثقب الكيس ثقب صغير.
- ثم نقوم بحشو شرائح العجينة بالشوكولاتة نضع الشوكولاتة على الجهة العريضة على طرف العجينة.
- نلف شريحة العجينة على شكل رول من الجهة العريضة ببطيء، ثم نضغط على طرف العجينة جيداً حتي تلتصق ببعضها البعض.
- نكرر ذلك مع كل شرائح العجينة، ثم نقطع كل رول على شكل أصابع صغيرة متوسطة الطول.
- ثم نقوم برص أصابع البسكوت داخل صينية مبطنة بورق زبدة، ثم تدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تترك داخل الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي الفاتح لمدة حوالي 20 دقيقة.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد، ثم توضع على طبق التقديم، ثم ترش بالسكر البودر وتقدم بالهنا والشفا.
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