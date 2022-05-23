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نحتاج في بعض الأوقات لعمل وجبة غداء سريعة ومتكاملة في وقت قصير والحل هو صينية دبابيس الفراخ بالخضار التي تتميز بطعمها الشهي خاصة إذا تم تقديمها مع أرز بالشعرية وطبق سلطة ومخلل، هذه الأكلة يوجد بها عناصر غذائية مفيدة للجسم ومنها البروتين والفيتامينات واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت فتابعونا. صينية دبابيس الفراخ بالخضار المكونات: كيلو من دبابيس الفراخ.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة.

2 حبة جزر مقطع.

حبة كوسا.

كوب من البازلاء والجزر.

10 فصوص ثوم صحيح.

عود روزمارى.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من البهارات السبعة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب ونصف من عصير الطماطم.

ملعقة من الصلصة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير: نقوم بغسل دبابيس الفراخ جيدا بالملح والدقيق ثم تشطف سريعا تحت الماء الجاري بعد ذلك نضع صينية على النار. ونضيف بداخلها ملعقة كبيرة من السمنة ونضع الروزمارى مع الثوم الصحيح ونشوح ثم دبابيس الفراخ مع رشة من الملح والفلفل الأسود. نترك دبابيس الفراخ على النار حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب ثم نرفع المكونات في وعاء ونشوح الخضار المقطع. بعد ذلك نعيد دبابيس الفراخ ونضيف عصير الطماطم مع ملعقة من الصلصة والبهارات والثوم المفروم ونترك المكونات حتى تغلي. ندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم نترك 10 دقائق تحت الشواية حتى تأخذ تحمر ثم تقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل دبابيس الفراخ بالبصل المكونات: كيلو من دبابيس الفراخ.

4 ملاعق كبيرة كاتشاب.

2 ملعقة من الخل.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود وكمون.

رشة من الزنجبيل المفروم.

2 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

2 حبة طماطم مقطعة شرائح.

ربع كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم بعمل شقوق بالسكين في دبابيس الفراخ ثم نحضر وعاء كبير ونضع بداخله جميع مكونات التتبيلة ما عدا البصل والطماطم والماء. نضيف دبابيس الفراخ في هذه التتبيلة ونضعها في الثلاجة لعدة ساعات ثم نحضر صينية ونرص البصل في القاع ثم نوزع الدبابيس. وعلى الوجه الطماطم ونصب الماء نغطي الصينية بورق فويل وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج ثم نزيل الغطاء ونتركها تحت الشواية لكي تحمر. عمر شويل - جدة في نصف ساعة حتعملي ألذ صينية غداء من دبابيس الفراخ بطعم شهي لا يقاوم - ثقفني

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