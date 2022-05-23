أفضل الصبغات الطبيعية للشعر باللون الفاتح للاستمتاع بأحدث إطلاله

صبغات طبيعية للشعر باللون الفاتح، أصبح الكثير يسأل عن كيفية صنع صبغة شعر طبيعية في المنزل، حيث أن الاعتناء بالشعر يعتبر أكثر اهتمامات السيدات والفتيات وكذلك أصبح اهتمام الرجال ممن يعانون من ظهور الشعر الأبيض، وهناك أنواع كثيرة من صبغات الشعر المنتشرة في الأسواق ولكن استخدام مثل هذه الصبغات الكيميائية على الشعر لفترة طويلة سوف يؤدي إلى ظهور بعض الآثار السلبية عليه، فكان الحل هو استخدام صبغات شعر طبيعية يمكن الحصول عليها من المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية.

أفضل الصبغات الطبيعية للشعر

كما ذكرنا أنه يوجد العديد من أنواع الصبغات الطبيعية للشعر، من أمثلة تلك الصبغات ما يلي:

صبغة الحناء والكركم:

يتم إحضار عشر ملاعق من الحناء، وكذلك عصير ليمونه كاملة، وعدد ثلاث ملاعق من خل التفاح.

ثلاث ملاعق من الزعفران أو الكركم.

سوف نحتاج إلى كمية قليلة من الماء الساخن.

طريقة تحضير الصبغة:

تتمثل في وضع كافة المكوِنات السابقة داخل وعاء ولكن لا نضيف إليهم الماء الساخن وعصير الليمون، وبعد التقليب يتم إضافة الماء الساخن بشكل تّدريجي، وذلك للحصول على خليطٍ متماسك.

يتم ترك الخليط لمدّة حوالي 3 ساعات، وبعدها يتم إضافة عصيرُ الليّمون، وتفرد الصبغة على الشعر، ثم تترك لمدّة ساعتين، وبعدها يغسل الشعر جيداً.

صبغة الحنّاء والكركديه لشعرٍ بلون كستنائي

سوف نحتاج إلى الحنّاء.

منقوع الكركديه المغلي.

مقدار ربع كوبٍ صغيرٍ من الخل الأبيض.

كوب من الزبادي أو الحليب.

طريقة التحضير:

تبدأ بعجن الحناء بماء الكركديه المغلي والمصفى، يتم بعدها إضافة الخل والزّبادي.

ثم يُترك الخليط من الليل حتّى الصّباح.

وفي صباح اليوم التّالي يتم وضع الخليط فوق الشّعر، ثم يترك لثلاث ساعاتٍ فقط، وبعدها يُغسل الشّعر بالماء جيداً.

صبغة الحنّاء والشّاي للون شعرٍ بُنّي

يتم تُحضير الحنّاء مع كمية مناسبة من ماء الشّاي المغلي.

يمكن استخدام قشر الرُّمان أو الحليب، كذلك نحضر مقدار ربع كوب من الخل، ونحرص على خلط كافة المُكوّنات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم يتم وضع الخليط فوق الشّعر، ويفضل أن تُترك لمدّة ساعتين، وبعدها يتم غسل الشّعر جيداً بالماء.

كيفية الحفاظ على الشعر المصبوغ