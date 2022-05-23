نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأيس كريم في البيت بدون ماكينة آيس كريم لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الأيس كريم في المنزل من أمتع ما يمكن تناوله، وخاصة ع إرتفاع درجة الحرارة، حيث أن الأيس كريم من المرطبات التي لا غنى عنها في فصل الصيف، ويتم إعداده بأكثر من طريقة كما يحتوي على مكونات بسيطة، ويمكن إضافة العديد من النكهات مثل الكاكاو، الشوكولاتة، المكسرات سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

آيس كريم في البيت بدون ماكينة آيس كريم

يمكن تحضير آيس كريم في البيت بدون ماكينة آيس كريم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات المطلوبة

400 جرام من الحليب المكثف المحلى.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

كوب ونصف كريمة خفق.

كوبان من قطع الفراولة.

رشة ملح.

شرائح من الفراولة.

ربع ملعقة صغيرة من لون طعام أحمر.

طريقة تحضير الأيس كريم في البيت

يمكنك تحضير آيس كريم في البيت بدون ماكينة آيس كريم من خلال الآتي.

يتم خفق كريمة الخفق الخاصة للحلويات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام كثيف. ضعيها في علبة محكمة الغلق ويتم وضعها في الثلاجة حتى تتجمد. ضعي الفراولة في وعاء الخلاط الكهربائي ويتم فرمها حتى تصبح سائلة. قومي بإضافة الحليب المكثف المحلى. أضيفي الفانيليا والملح امزجي المكونات جيدا حتى تتجانس. يمكنك مزج خليط الفراولة مع كريمة الخفق وتحريك المزيج باستخدام سباتولا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. ضعي المزيج داخل علبة محكمة الغلق، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتجمد. قدمي الأيس كريم مع تزيينه بواسطة شرائح الفراولة.

طريقة عمل الأيس كريم زي المحلات

الأيس كريم من الأشياء التي يفضلها العديد من الأشخاص خاصة في فصل الصيف، لذا سوف نوضح لكم طريقة تحضيره من خلال الآتي:

المكونات المطلوبة

كوبان من كريمة الخفق.

كوب لبن بودر.

كوب من السكر البودرة.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ثلث كوب من الماء الساخن.

كوب من الحليب المثلج.

طريقة تحضير أيس كريم المحلات

يمكن تحضير الأيس كريم زي المحلات من خلال اتباع الخطوات التالية: