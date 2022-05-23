نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقراص جوز الهند الهشة بثلاث مكونات فقط سهلة وسريعة حضريها لأطفالك في المقال التالي
تتميز أقراص جوز الهند بطعم لذيذ وقوام خفيف وهي من الحلويات البسيطة التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل ببعض المكونات المتوفرة في مطبخك، كما أنها من الحلويات المغذية لاحتوائها على جوز الهند الذي يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس، ويحتوي أيضاً على العديد من الدهون الصحية والألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم وحماية القلب والأوعية الدموية، وتفضل كثير من الأمهات عمل أنواع مختلفة من الحلويات لأطفالهم بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل أقراص جوز الهند الهشة بثلاث مكونات فقط.
مكونات أقراص جوز الهند
سنقدم لكم مكونات عمل أقراص جوز الهند، وهي كالتالي:
- 4 بياض بيض (125 جرام).
- 2 كوب من جوز الهند المبشور ناعم (150 جرام).
- 2 كوب وربع سكر بودرة (250 جرام).
طريقة التحضير
يتم إعداد أقراص جوز الهند بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:
- في إناء عميق نضع أربعة بياض بيض وكوبين وربع من السكر البودرة ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ويصبح الخليط ناعم وكريمي بدون تكتلات.
- ثم نقوم بإضافة كوبين من جوز الهند المبشور ناعم على خليط البيض ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح متجانس.
- بعد ذلك نقوم بوضع قدر على النار به ماء ويترك ليغلي وعند الغليان نقوم بوضع الإناء الموجود به خليط جوز الهند على الماء المغلي (حمام ماء ساخن) ونقلب جيداً لمدة 10 دقائق فقط.
- نترك الخليط يبرد تماماً في حرارة الغرفة ثم ندخله الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيله.
- ثم ندهن اليد بقليل من الزبدة أو الزيت ونشكل الخليط إلى أقراص متوسطة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بمسحة خفيفة من الزيت أو الزبدة ومبطنة بورق زبدة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية وتوضع في الرف الأسفل وتترك لمدة 10 دقائق فقط.
- توضع على الرف الأوسط وتترك لمدة 10 دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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