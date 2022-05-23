أقراص جوز الهند الهشة بثلاث مكونات فقط سهلة وسريعة حضريها لأطفالك

تتميز أقراص جوز الهند بطعم لذيذ وقوام خفيف وهي من الحلويات البسيطة التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل ببعض المكونات المتوفرة في مطبخك، كما أنها من الحلويات المغذية لاحتوائها على جوز الهند الذي يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس، ويحتوي أيضاً على العديد من الدهون الصحية والألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم وحماية القلب والأوعية الدموية، وتفضل كثير من الأمهات عمل أنواع مختلفة من الحلويات لأطفالهم بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل أقراص جوز الهند الهشة بثلاث مكونات فقط.

مكونات أقراص جوز الهند



سنقدم لكم مكونات عمل أقراص جوز الهند، وهي كالتالي:

4 بياض بيض (125 جرام).

2 كوب من جوز الهند المبشور ناعم (150 جرام).

2 كوب وربع سكر بودرة (250 جرام).

طريقة التحضير

يتم إعداد أقراص جوز الهند بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: