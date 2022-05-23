طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون بطريقة سهلة ومضمونة

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يمكنكم عمل ورق العنب في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات الشعبة والبسيطة للغاية كما تعتبر من أشهر الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها في العديد من الدول المختلفة ويشتهر محشي ورق العنب بالزيت والليمون بصورة كبيرة في بلاد الشام وخاصة سوريا، كما يتم حشوها بالعديد من الأشياء المختلفة، كما تتميز هذه الأكلة بأن يكون الليمون فيها ذات كافة رائع للغاية وحامض أيضاً كما يتم تقديمه بطريقة باردة كنوع من المقبلات كما يتم تقديم محشي ورق العنب بالزيت والليمون في كافة المطاعم العربية تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون بكل سهولة في المنزل.
مقادير محشي ورق العنب بالزيت والليمون
- ورق عنب حسب الحاجة منقوع فى الماء لمدة ساعتين.
- ١ طماطم مفرومة جيدا.
مقادير الحشو
- 1 كوب أرز مصري مغسول ومصفي.
- مقدار من بقدونس مفروم وشبت وكزبرة.
- 1 كوب عصير ليمون.
- نصف كوب زيت زيتون
- 2 بصل مفروم ناعماً.
- 2 معلقة كبيرة دبس رمان.
- 1 معلقة كبيرة نعناع مفروم ناعماً.
- ¼ معلقة صغيرة فلفل أسود.
- ملح – حسب الرغبة
مقادير المرق
- ½ كوب عصير ليمون.
- ½ كوب زيت زيتون.
- 2 جزر مقطع شرائح.
- 1 بصل مقطعة شرائح.
- 1 بطاطس مقطعة شرائح.
- ماء – حسب الحاجة.
طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون
يمكنكم تحضير ورق العنب بالزيت والليمون بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة الآتية:
- في البداية يجب عليكم تحضير الحشوة ثم يتم وضع الأرز والبصل وزيت الزيتون وعصير الليمون والبقدونس والطماطم ودبس الرمان في وعاء متوسط الحجم.
- ثم يتم وضع الملح والفلفل الأسود ويتم خلط جميع المكونات جيدا مع بعض حتى تتداخل ثم يتم تركها جانبا لحوالي ٣٠ دقيقة.
- يتم فرد ورقة عنب ثم يتم وضع القليل من الحشوة في وسطها ويتم لفها بشكل جيد ثم يتم تكرر هذه الخطوة حتى انتهاء الكمية .
- نقوم برص الجزر والبطاطس والبصل في وعاء عميق ويتم بعد ذلك وضع ورق العنب بجانب بعضهم.
- نحضر المرق حيث يتم خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون في وعاء صغير الحجم.
- نسكب المرق فوق الخليط في القدر ثم يتم إضافة ستيل الحشوة والماء حتى تغمر كافة المكونات.
- ثم يتم رصد طبق زجاجي على وجه القدر ثم يتم وضعه على حرارة متوسطة.
- نخفض درجة الحرارة ويتم ترك جميع المكونات لمدة ثلاثون دقيقة حتى تنضج ثم يتم تصفية ورق العنب بعدها في طبق ثم قدميه مباشرة.
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