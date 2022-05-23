طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون بطريقة سهلة ومضمونة

يمكنكم عمل ورق العنب في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات الشعبة والبسيطة للغاية كما تعتبر من أشهر الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها في العديد من الدول المختلفة ويشتهر محشي ورق العنب بالزيت والليمون بصورة كبيرة في بلاد الشام وخاصة سوريا، كما يتم حشوها بالعديد من الأشياء المختلفة، كما تتميز هذه الأكلة بأن يكون الليمون فيها ذات كافة رائع للغاية وحامض أيضاً كما يتم تقديمه بطريقة باردة كنوع من المقبلات كما يتم تقديم محشي ورق العنب بالزيت والليمون في كافة المطاعم العربية تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون بكل سهولة في المنزل.

مقادير محشي ورق العنب بالزيت والليمون

ورق عنب حسب الحاجة منقوع فى الماء لمدة ساعتين.

١ طماطم مفرومة جيدا.

مقادير الحشو

1 كوب أرز مصري مغسول ومصفي.

كوب أرز مصري مغسول ومصفي. مقدار من بقدونس مفروم وشبت وكزبرة.

1 كوب عصير ليمون.

نصف كوب زيت زيتون

2 بصل مفروم ناعماً.

2 معلقة كبيرة دبس رمان.

1 معلقة كبيرة نعناع مفروم ناعماً.

¼ معلقة صغيرة فلفل أسود.

ملح – حسب الرغبة

مقادير المرق

‏½ كوب عصير ليمون.

½ كوب زيت زيتون.

2 جزر مقطع شرائح.

جزر مقطع شرائح. 1 بصل مقطعة شرائح.

1 بطاطس مقطعة شرائح.

ماء – حسب الحاجة.

طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون

يمكنكم تحضير ورق العنب بالزيت والليمون بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة الآتية: