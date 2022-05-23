نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طولي شعرك في المنزل 3 سم في الأسبوع الواحد وتخلصي من التساقط والتقصف بهذه الوصفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من الفتيات عن وصفات لتطويل الشعر في المنزل بكل سهولة حيث إنها أكثر طبيعية وأرخص سعرا، كما لا تسبب ضرارا للشعر ولذا يمكن تطويل الشعر بسهولة في المنزل، وتعمل تلك الوصفات الطبيعية على تغذية بصيلات الشعر مما يعطيه القوة واللمعان والطول المناسب لكي ومن السهل الحصول على تلك النتائج من خلال الماومة على استخدام تلك الوصفات الطبييعة التي سنعرضها لكي من خلال موقعنا .. تابعونا.

وصفة زيت الخروع للشعر

يمتاز زيت الخروع باحتوائه على العديد من الأحماض الدهنية، حيث إنها تعمل على ترطيب الشعر بشكل كبير.

ويحتوي على مضادات للبكتريا لذلك هن غني جدا وفعال لفروة الرأس.

ويعمل على التخلص من قشرة الرأس المزعجة، ويعمل على تنشيطها مما يجل فروة الرأس تحصل على فائدة زيت الخروع كاملة ولذلك يساعد على تطويل الشعر.

المقادير:

معلقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام:

يتم وضع معلقة زيت الخروج في وعاء صغير، ثم يتم تسخينه في الميكروويف لمدة ١٠ ثواني، ويجب أن يكون الزيت دافئ وليس ساخنا، ثم بغد ذلك قومي باستخدام اصابعك في تدليك زيت الخروع في فروة الرأس وأسفل الشعر، ثم يتم تركة على شعرك لمدة ١٥ دقيقة ثن بعد ذلك قومي بشطف الشعر جيدا وقومي بغسله بشامبو مخفف.

وصفة القرفة وزيت جوز الهند

تساعد القرفة على تنشيط الدورة الدموية وزيادة نمو الشعر وزيادة قوته، ويعمل جوز الهند على زيادة نمو الشعر وزيادة كثافته وذلك لأنه يحتوي على أحماض أمينية تساعد على تغذية الشعر.

المقادير:

معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

يتم مزج جميع المكونات جيدا معا، ثم يتم وضع الخليط على جذور الشعر وعلى الشعر نفسه.

ثم يتم تدليك فروة الرأس جيدا، ثم اتركي الخليط على الشعر لمدة تصل من ٣٠ حتى ٤٥ دقيقة.

ثم قومي بشطفة بالماء الدافئ جيدا.

وصفة زيت جوز الهند والعسل وزيت الأفوكادو

يحتوي ذلك الخليط على الكثير من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تغذية الشعر وتطويله.

المقادير:

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من العسل.

معلقة صغيرة من زيت الافوكادو.

طريقة الاستخدام: