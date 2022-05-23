كريم بانثينول اقوي كيراتين فرد الشعر المجعد بدون تساقط لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم في نص ساعه

كريم بانثينول هو أهم أنواع الكريمات، وأكثرهم استخدامًا وقد يرجع ذلك لكثرة فوائده المتعددة فهو يساعد بالفعل في علاج الكثير من مشاكل البشرة والشعر، وقد يهتم العديد من النساء عن معرفة كيفية استخدام هذا الكريم في فرد الشعر والتخلص من كل التجاعيد لجعل الشعر ناعم ومفرود وجميل، وهذا قد يحدث بالفعل فهو قادر على تحقيق اروع النتائج ولذلك جئنا لكم بطريقة استخدامه على الشعر تابعونا لمعرفة طريقة التطبيق.

خلط كريم بانثينول مع الشامبو لفرد ونعومة الشعر

يمكن استخدام الكريم من خلال خلطه مع الشامبو الخاص بالشعر، وقد يساعد في زيادة نعومة الشعر وفرد جميع التجاعيد وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

أنبوبة كبيرة من زيت بانثينول.

واحد وعبوة من الشامبو الخاص الصحي.

طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونين جيدًا حتى يتم التجانس بينهم.

يتم وضع كمية مناسبة من الخليط على الشعر أثناء الاستحمام، ويترك على الشعر لمدة خمس دقائق، ثم يتم غسل الشعر جيدًا.

لابد من تكرار الاستخدام لمدة أسبوع ليحقق أفضل نتائج.

استخدام كريم البانثينول مع زيت الزيتون

يستخدم كريم البانثينول مع زيت الزيتون لمنح الشعر النعومة والتخلص من التجاعيد والهيشان وخطوات الاستخدام كالتالي:

أنبوبة من كريم البانثينول.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت اللوز.

طريقة الاستخدام والتطبيق