نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز المضبوط بالخطوات في المنزل في المقال التالي

يعد الكوكيز من أفضل الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويقبلون على شرائها دائما من المحلات حيث أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، ويمكن تناوله في الفطور مع كوب الشاي أو كوب اللبن ويمكن اصطحابه في المدرسة أو الجامعة أو مكان العمل ويعتبر وجبة سناك بين الوجبات خفيفة على المعدة لذلك يفضل الأمهات إعداده لأفراد عائلتها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وأقل تكلفة ويحتوي الكوكيز على قيم غذائية مفيدة للجسم، تابعوا معنا هذا المقال عبر موقعنا المميز ثقفني لمعرفة طريقة تحضيره. مقادير عمل الكوكيز في المنزل ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

كوبين من السكر الأبيض الناعم

اثنين من حبات البيض متوسط الحجم

كوب واحد من الزبدة أي نوع حسب رغبتكم

ملعقة كبيرة واحدة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

كمية من قطع الشيكولاته الصغيرة طريقة تحضير الكوكيز الشهي في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به كمية السكر والزبدة والبيض ونقوم بخفقهم معا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويتكون لدينا خليط سائل.

ثم نقوم بإضافة ملعقة الفانيليا والملح ونقوم بالخفق مرة أخرى حتى يمتزجوا مع باقي المكونات.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق في وعاء آخر للتخلص من أي كتل به ثم نضيفه إلى خليط البيض ونضيف إليهم ملعقة البيكنج باودر مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة، ثم نضع قطع الشيكولاته مع الخليط جيدا.

ثم نقوم بتكوير العجينة جيدا حتى ننتهي من كمية العجين ونحضر صينية ونضع بها قطع الكوكيز ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج قطع الكوكيز جيدا.

بعد أن تنضج قطع الكوكيز نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد.

لا يجب إخراج قطع الكوكيز من الصينية وهي ساخنة حتى لا يتفتت.

بعد ذلك نضع قطع الكوكيز في أطباق التقديم ونقدمها مع كوب الشاي أو النسكافيه، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوكيز المضبوط بالخطوات في المنزل - ثقفني

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