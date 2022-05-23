نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتبييض فوري اعملي خلطة الفازلين والنشا للحصول على بشرة كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة النشا والفازلين من الخلطات السحرية التي تعمل على تبييض البشرة وجعلها لامعة وجذابة خالية من العيوب، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن خلطات طبيعية لتبييض وترطيب البشرة بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات بكل سهولة تحضيرها في المنزل، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والفازلين ومكونات آخرى ويعرف عن الفازلين بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على ترطيبها بشكل فوري، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والفازلين السحرية لتبييض البشرة بشكل ملحوظ.

مكونات خلطة النشا والفازلين للتبييض

تتكون خلطة النشا والفازلين للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة الفازلين والنشا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الفازلين وماء الورد ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة النشا بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط كريمي متماسك.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق كريم النشا والفازلين في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج على الوجه.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه على البشرة لمدة ساعات.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نغسله بالماء البارد ونجففه جيدا.

نستخدم هذا الكريم صباحا أو مساءا، ويتم استخدامه يوما بعد يوم حتى تلاحظ النتيجة.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يمنع ظهور الخطوط والتجاعيد وعلامات الشيخوخة. يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي. درجة الحموضة الموجودة في ماء الورد يسبب تغيرها ظهور حب الشباب. له دور كبير في معالجة حروق الشمس. يمنع الالتهابات ويقلل من انتفاخ الوجه.

فوائد الفازلين على البشرة

هناك عدة فوائد للفازلين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-