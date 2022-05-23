نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الليمون لتبييض الأسنان وتكون ضحكتك ناصعة وتخلصي من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه الكثير من الأفراد عدة مشكلات تخص أسنانهم سواء كانت تتعلق برائحة الفم أو تغير لون الأسنان، ولذلك يسعى الكثير منهم للبحث عن طرق سهلة وبسيطة للقضاء على تلك المشاكل دون أن تتسبب في أي مشاكل للثة أو أي التهابات، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفات الطبيعية غير مكلفة وجميع مكوناتها موجودة في المنزل، وسنعمل على توضيح تلك الوصفات من خلال موقعنا .. تابعونا.

أسباب تغير لون الأسنان إلى اللون الأصفر

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون الأسنان بشكل مفاجئ وسريع، ومن أبرز تلك الأسباب:

أولاً: التدخين: فقد أثبتت الدراسات أن التبغ الذي تصنع منه المدخنات، يحتوي على مواد النيكوتين والقطران والتي تؤدي إلى ظهور عدة بقع صفراء وبنية على الأسنان.

ثانياً: ضعف الأسنان: من أكثر أسباب اصفرار الأسنان شيوعاً هي الضعف الذي يصيبها، ويمكن تجنب هذا الضعف من خلال المداومة على غسل الأسنان، مع الحرص على استخدام الخيط مره واحده في اليوم.

وصفة الليمون والملح لإزالة رائحة الفم

تعد المواد الحمضية من أهم الأشياء التي تساهم في القضاء على البكتيريا التي تسبب رائحة كريهة للفم، وذلك نظراً لاحتوائها على خصائص مضادة للبكتيريا.

أولاً: المكونات:

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ليمونه.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:

قم بعصر الليمونة ثم أضف إليها ملعقة صغيرة من الملح حتى يصبح خليط.

وبعد ذلك احرص على تنظيف أسنانك به مرتين خلال الأسبوع.

وصفة خبز الصودا وعصير الليمون لتبييض الأسنان

أثبتت الدراسات أن الليمون يساهم في تفتيت الترسبات المعدنية التي تتكون على الأسنان نتيجة عدم تنظيفها بشكل مستمر، كما أُثبت أن بيكربونات الصودا من المكونات التي تساعد على إزالة جير الأسنان بشكل فعال دون التسبب في الإصابة بأي التهابات.

أولاً: المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ونصف من بيكربونات الصودا.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: