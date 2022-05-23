نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قرنفل واحدة.. طريقة مذهلة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ وجعله ناعم كالحرير في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات على شعر طويل وناعم وذلك ما بجعلها تقوم بشراء المنتجات التجارية وبعض الكريمات غالية الثمن ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر بدون الحاجة إلى شراء تلك المنتجات ومن أهمها القرنفل حيث يعمل القرنفل على تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس وإنبات الفراغات الموجودة في الشعر كما يساعد في التخلص من الشيب المبكر والصلع المبكر حيث يعتبر القرنفل من البذور الغنية بالمعادن خاصة الزنك والفيتامينات خاصة فيتامين أ وسوف نتناول طريقة تحضير وصفة القرنفل خلال تلك المقال.
وصفة القرنفل لتطويل الشعر
يعتبر القرنفل من البذور التي تغذي الشعر وتقوي بصيلة الشعر وتمنع الهيشان حيث توجد طرق عديدة لتجهيز وصفة القرنفل سوف نتناول أبسطها خلال تلك السطور
المكونات
- بذور من القرنفل.
- زيت زيتون.
- زيت السمسم.
- ثوم مهروس.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به بذور من القرنفل ونقوم بغسلها وتصفيتها جيدًا ونتركها حتى تجف تمامًا.
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى المكونات السابقة.
- ونضيف إليهم ملعقة من زيت السمسم.
- ونضع ملعقة مت الثوم المهروس إلى المكونات السابقة ونقوم بالتقليب الجيد إلى المكونات السابقة.
- نقوم بغسل فروة الرأس جيدًا من أي زيوت عليها.
- نقوم بوضع المكونات السابقة على فروة الرأس مع التدليك وذلك للحصول على نتيجة مرضية.
نترك تلك المكونات على فروة الرأس ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها.
- يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الاسبوع وسوف نحصل على نتيجة مذهلة.
أهمية القرنفل
يساعد القرنفل في ترطيب وتقليل الهيشان وتطويل الشعر بصورة ملحوظة نظرًا لما يحتويه على فيتامينات ومعادن لا حصر لها وسوف نتناول ابرز استخداماته خلال تلك السطور
- يساعد القرنفل في تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف ونمو الشعر في مقدمة الرأس.
- للقرنفل دور أساسي في مقاومة الصلع المبكر.
- له دور أساسي في التخلص من تقصف الشعر والعمل على فرد الشعر.
- يساعد القرنفل في التخلص من القشرة والزيوت الموجودة على فروة الرأس.
- يدخل ضمن التركيبات العلاجية والوقائية لتطويل الشعر.
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