بأسرار المصانع.. طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية بقوام تقيل مظبوط بكوب واحد من السمسم أحلي من الجاهزة

تعتبر الطحينة من الأكلات المهمة التي تعطي نكهة مميزة ولذيذة للأطعمة والتي تقوم الكثير من ربات المنازل بشرائها من الخارج ولكن يمكن عملها في المنزل بكل سهولة بأقل المكونات وباستخدام كوب واحد من السمسم حيث تعتبر تلك الطريقة صحية ومضمونة وبدون أي مواد مضرة او مواد حافظة قد تؤثر بالسلب على صحة الإنسان وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عملها بأقل المكونات الممكنة وبطريقة موفرة كما سنوضح أهمية الطحينة حيث تعتبر الطحينة من المكونات الغنية بالمعادن والفيتامينات والمواد المهمة وسوف نشرح ذلك بالتفصيل.

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية

توجد العديد من الطرق السهلة التي يمكن من خلالها عمل الطحينة الخام وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

كوب من السمسم.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع كوب من الخل.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونحضر كوب من السمسم ونقوم بطحنه.

نقوم بوضع ربع كوب من الزيت مع التقليب الجيد للمكونات السابقة.

نقوم بإضافة كوب من الماء الدافئ مع تقليب تلك المكونات جيدًا.

نضع نصف ملعقة من الكمون مع نصف ملعقة من الفلفل الاسود مع خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض مع إضافة ربع كوب من الخل ونمزج المكونات جيدًا.

يمكن إضافة حزمة من الشبت والبقدونس حتى تعطي نكهة وشكل مميز ويعتبر هذا المكون اختياري.

نخلط المكونات السابقة جيدًا كما يمكن ضربها في الخلاط وبذلك نحصل على اشهى والذ طحينة في المنزل.

وبذلك نكون قد قمنا بإحضار الطحينة الخام في المنزل بأقل المقادير الممكنة.

أهمية الطحينة

تعتبر الطحينة من المواد الخام المهمة الغنية بالمعادن علاوة عل طعمها الشهي وسوف نوضح أهميتها خلال تلك السطور