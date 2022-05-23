نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية للتخلص من الشيب وقل وداعاً للشعر الأبيض وتساقط الشعر سيتغير 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا بدأت ظهور علامات الشيب على شعرك وبدأ إحساس التوتر والقلق يمتلكك بسبب ذلك فعليك بتطبيق خلطة سحرية للتخلص من الشيب، حيث يوجد العديد من الخلطات الطبيعية والتي لها مفعول سحري الذي يساعدك في التخلص من الشيب والاستمتاع بشعرك وطبيعته الجذابة، ومن خلال مضمون المقال سوف نعرض بعض الخلطات لتتمتعي بجمال شعرك.

خلطة سحرية للتخلص من الشيب

يوجد الكثير من المنتجات الطبيعية التي تعد كنزًا من كنوز الطبيعة لنا، وينبغي علينا الاستفادة منها وعمل خلطات طبيعية للشعر تمكنا من التخلص من الشيب والحفاظ على جمال الشعر وطبيعته، ومن ضمن تلك الخلطات ما هو آتي:

خلطة مسحوق الشاي الأسود

يمكنك الاستفادة من مسحوق الشاي الأسود في التخلص من الشيب، وذلك بسبب احتواء الشاي على الكافيين ومضادات الأكسدة المفيدة للشعر وأيضًا اللون الأسود الذي يتمتع به الشاي ويغذي الشعر به ويعطيه لون لامع ورائع:

عليك بخلط مقدار ثلاث معالق كبيرة من مسحوق الشاي، ومقدار ملعقة واحدة من الملح واخلطيهم في الماء.

ثم ضعيهم على النار حتى تبدأ في الغليان، اتركي الخلطة حتى تبرد ثم صفيها جيدًا واستخدميها على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي الشعر بالماء فقط، وكرري استخدام هذه الخلطة ثلاث مرات خلال الأسبوع لكي تحصلي على نتيجة سريعة.

خلطة عصارة البصل

لا يقتصر استخدام البصل في الطعام فقط ولكن ماء البصل له فوائد كثيرة للشعر، كما له قدرة سحرية في التخلص من الشيب:

عليك بإحضار بصل على حسب كمية الشيب في الشعر ثم قومي بالحصول على العصارة والماء الناتج منها وضعيه على شعرك.

ثم قومي بتحريك أطراف أصابعك داخل الرأس كي توزعي العصارة جيدًا في كامل الشعر واتركيه مدة نصف ساعة.

وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء جيدًا، وكرري هذه الخلطة مرة واحدة خلال الأسبوع.

في نهاية مقال خلطة سحرية للتخلص من الشيب عرضنا في مضمون المقال أفضل الخلطات التي تساعدك في التخلص من الشيب بمكونات طبيعية مفيدة للشعر، عليكي بتطبيق إحداهما بالطريقة الموضحة سابقًا لتتمتعي بنتيجة رائعة خلال فترة قصيرة.