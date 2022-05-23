كيراتين طبيعي لفرد الشعر وجعلة ناعم كالحرير بمكونات أكيد هتلاقيها في بيتك واستمتعي بشعرك

إن الكيراتين هو نوع من أنواع البروتينات التي يتكون منها الشعر والجلد والأظافر ولذلك هو أساسي لتكوين الشعر، كما إن استخدام الكيراتين من الممكن أن يساعد على تقوية الشعر وتغذيته وتطويله بنسبة كبيرة، ولكن يمكننا الحصول على تلك الفوائد من الكيراتين الطبيعي لتجنب ما قد يتسبب فيه الصناعي من أضرار على صحة الشعر ونموه وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال موقعنا .. تابعونا.

قناع الأعشاب للشعر

إن قناع الأعشاب هو كيراتين طبيعي للشعر يتم عملة في المنزل عن طريق استخدام الأعشاب.

المكونات:

٥ ملاعق كبيرة من الريحان أو من الخزامي أر من البابونج أو من الزعتر أو من إكليل الجبل.

كوبان من الماء.

معلقة كبيرة خل.

طريقة التحضير:

يتم على العشبة التي قمت باختيارها في الماء لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك قم بإضافة الخل إلى الخليط.

ثم يتم ترك الخليط حتى يبرد ويتم تصفيته، ثم يتم وضع الخليط على الشعر بعد غسلة جيدا بالشامبو.

ثم بعد ذلك يتم شطف الشعر.

قناع الزيوت الطبيعية للشعر

تعمل الزيوت الطبيعية على تغذية الشعر بشكل كبير جدا وتقويته، لذلك تعتبر كيراتين طبيعي للشعر.

المكونات:

٦٠ جرام من زيت الخروع أو من زيت جوز الهند.

٦٠ جرام من الصبار.

٦ نقاط من أحد الزيوت التالية (زيت خشب الصندل-زيت إكليل الجبل- زيت الخزامى- زيت خشب الأرز).

طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات معا جيدا، ثم يتم وضع الخليط في الميكروويف حتى يتم الحصول على خليط دافئ.

ثم يتم تدليك الشعر باستخدام الخليط جيدا.

ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ويتم غسل الشعر باستخدام شامبو خفيف.

قناع البيض والموز والعسل للشعر

يعتبر ذلك القناع هو قناع طبيعي لعمل الكيراتين في المنزل.

المكونات:

٢ بيضة.

٣ ملاعق من عسل النحل.

موزة ناضجة.

طريقة التحضير: