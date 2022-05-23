نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر وجعلة ناعم كالحرير بمكونات أكيد هتلاقيها في بيتك واستمتعي بشعرك في المقال التالي
إن الكيراتين هو نوع من أنواع البروتينات التي يتكون منها الشعر والجلد والأظافر ولذلك هو أساسي لتكوين الشعر، كما إن استخدام الكيراتين من الممكن أن يساعد على تقوية الشعر وتغذيته وتطويله بنسبة كبيرة، ولكن يمكننا الحصول على تلك الفوائد من الكيراتين الطبيعي لتجنب ما قد يتسبب فيه الصناعي من أضرار على صحة الشعر ونموه وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال موقعنا .. تابعونا.
قناع الأعشاب للشعر
إن قناع الأعشاب هو كيراتين طبيعي للشعر يتم عملة في المنزل عن طريق استخدام الأعشاب.
المكونات:
- ٥ ملاعق كبيرة من الريحان أو من الخزامي أر من البابونج أو من الزعتر أو من إكليل الجبل.
- كوبان من الماء.
- معلقة كبيرة خل.
طريقة التحضير:
- يتم على العشبة التي قمت باختيارها في الماء لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك قم بإضافة الخل إلى الخليط.
- ثم يتم ترك الخليط حتى يبرد ويتم تصفيته، ثم يتم وضع الخليط على الشعر بعد غسلة جيدا بالشامبو.
- ثم بعد ذلك يتم شطف الشعر.
قناع الزيوت الطبيعية للشعر
تعمل الزيوت الطبيعية على تغذية الشعر بشكل كبير جدا وتقويته، لذلك تعتبر كيراتين طبيعي للشعر.
المكونات:
- ٦٠ جرام من زيت الخروع أو من زيت جوز الهند.
- ٦٠ جرام من الصبار.
- ٦ نقاط من أحد الزيوت التالية (زيت خشب الصندل-زيت إكليل الجبل- زيت الخزامى- زيت خشب الأرز).
طريقة التحضير:
- يتم خلط جميع المكونات معا جيدا، ثم يتم وضع الخليط في الميكروويف حتى يتم الحصول على خليط دافئ.
- ثم يتم تدليك الشعر باستخدام الخليط جيدا.
- ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ويتم غسل الشعر باستخدام شامبو خفيف.
قناع البيض والموز والعسل للشعر
يعتبر ذلك القناع هو قناع طبيعي لعمل الكيراتين في المنزل.
المكونات:
- ٢ بيضة.
- ٣ ملاعق من عسل النحل.
- موزة ناضجة.
طريقة التحضير:
- يتم مزج المكونات سويا في الخلاط جيدا، ثم يتم وضع الخليط في وعاء ويتم وضع عليه معلقة كبيرة من أي مستحضر للعناية بالشعر الخاص بك.
- وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر وتقسيمة جيدا، ثم يتم وضع الخليط على جميع الشعر والجذور ويتم توزيعه جيدا.
- ثم يتم ارك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ويتم غسله جيدا باستخدام الشامبو المخفف.
- يتم استخدام تلك الوصفة مرة كل اسبوع حتى يتم الحصول على نتائج جيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر وجعلة ناعم كالحرير بمكونات أكيد هتلاقيها في بيتك واستمتعي بشعرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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