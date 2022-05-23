كبسة الفراخ سهلة وسريعة وتشرفك في العزومات بكل أسرار المطاعم واستمتعي بالطعم الأصلي المميز

كثيرًا ما نحاول إعداد وجبات مميزة ومختلفة عما نقوم بطهيه باستمرار، وتقوم السيدات بإعداد الكبسة والتي إشتهر بها العرب وخاصةً في المملكة العربية السعودية الذين يقومون بطهيها باستخدام اللحمة، لكن تم تحريفها وعمل الكبسة باستخدام الفراخ كنوع من التميز والتي تمتاز بالطعم الرائع، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كبسة الفراخ من خلال المقال لتحضير وجبة لذيذة ومميزة.

كبسة الفراخ

استخدمي الفراخ في عمل الكبسة اللذيذة وذلك لتحضيرها في وجبة الغداء في العزائم، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

كوبان كبيران أرز بسمتي.

ثلاثة ملاعق مملوءة زيت عباد الشمس.

حبتان كبيرتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الحار.

ورق لورا.

ثلاث أعواد من القرفة.

ملعقة كبيرة من حبوب الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الكبسة.

ملح طعام حسب الرغبة.

حبة كبيرة من البصل المقطع شرائح.

ملعقة من أعواد القرنفل.

كمية مناسبة من الماء.

صدور دجاج حسب الرغبة.

طريقة عمل كبسة الدجاج

ضعي القدر العميق على النار وضعي به الزيت واتركيه يسخن، ثم قومي بوضع البصل به وقلبي حتى يذبل.

قومي بإضافة الماء إلى البصل بكمية تتناسب مع كمية الأرز، بمعنى أن يكون لكل كوب أرز كوبان من الماء.

ضعي بهارات الكبسة في الماء.

أضيفي القرنفل والفلفل الأسود.

قطعي الفلفل الأخضر الحار وضعيه في الماء.

قطعي الطماطم وقومي بإضافتها إليهم.

قومي بتنظيف الدجاج وقطعيه إلى العدد المناسب وضعي في الماء واتركيه يغلي لمدة ثلاثة دقائق.

أضيفي الأرز إلى المكونات وقومي بالتقليب الجيد، ثم ضعي ملح الطعام بكمية تناسب ذوقك.

اتركي الأرز على النار حتى يغلي الماء.

قومي بتغطية القدر وهدئي النار.

بعد مرور ربع ساعة ستجد الأرز قد نضج.

ارفعي الغطاء واحضري طبق واسع، وقومي بوضع وجبة الكبسة به.

يمكنك تقديمها بمفردها وضعي معها المخلل الذي تحبينه.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل كبسة الفراخ فقد قدمنا لكم الطريقة الأسهل لعملها بكل سهولة، وتعتبر وجبة الكبسة بالفراخ من الوجبات التي تحتوي على العديد من الفوائد لأنها وجبة متكاملة لتواجد والبروتين والكربوهيدرات، والتي تعتبر من الوجبات اللذيذة لتواجد البهارات بها.