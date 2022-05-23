بأقل مقادير وأبسط الطرق تعلمي طريقة سهلة لعمل الوافل في المنزل

الوافل من الحلويات التي امتدت شهرتها لتشمل جميع البلدان الأوربية فهو من الحلويات بلجيكية الاصل، ويتم تناول الوافل كوجبة سواء كان للإفطار أو الغداء أو كنوع من الحلوى اللذيذة الشهية التي يفضلها ويحبها جميع أفراد الاسرة، كما أنه يحتوي على مجموعة مميزة من المكونات التي جعلته ذات قيمة غذائية عالية وطريقة تحضير الوافل قد تكون صعبة في نظر العديد من السيدات، ولكن هي على العكس تمامًا فيمكن تجهيزه في خطوات بسيطة والاستمتاع بأجمل طعم للوافل، وهو ما سوف نتعرف عليها بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة عمل الوافل في المنزل بخطوات بسيطة

يتميز الوافل بطعنة الخفيف المحبوب، وله أشكال متعددة كما أنه يمكن عمله أيضًا بالعديد من الأحجام حسب الرغبة المطلوبة، وهو إحدى انواع الفطائر سهلة التجهيز والتحضير أما عن خطوات تحضيرها فهي كالاتي:

المكونات

كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر للحلويات.

ملعقتين كبار من الزبدة أو نصف كوب من الزيت النباتي حسب الموجود.

عدد ثلاث بيضات.

كوب وربع من اللبن الحليب.

٢ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة من بيكربونات الصودا.

٢ملعقة من السكر كبيرة.

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير