نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل مقادير وأبسط الطرق تعلمي طريقة سهلة لعمل الوافل في المنزل في المقال التالي
الوافل من الحلويات التي امتدت شهرتها لتشمل جميع البلدان الأوربية فهو من الحلويات بلجيكية الاصل، ويتم تناول الوافل كوجبة سواء كان للإفطار أو الغداء أو كنوع من الحلوى اللذيذة الشهية التي يفضلها ويحبها جميع أفراد الاسرة، كما أنه يحتوي على مجموعة مميزة من المكونات التي جعلته ذات قيمة غذائية عالية وطريقة تحضير الوافل قد تكون صعبة في نظر العديد من السيدات، ولكن هي على العكس تمامًا فيمكن تجهيزه في خطوات بسيطة والاستمتاع بأجمل طعم للوافل، وهو ما سوف نتعرف عليها بالتفصيل في السطور القادمة.
طريقة عمل الوافل في المنزل بخطوات بسيطة
يتميز الوافل بطعنة الخفيف المحبوب، وله أشكال متعددة كما أنه يمكن عمله أيضًا بالعديد من الأحجام حسب الرغبة المطلوبة، وهو إحدى انواع الفطائر سهلة التجهيز والتحضير أما عن خطوات تحضيرها فهي كالاتي:
المكونات
- كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر للحلويات.
- ملعقتين كبار من الزبدة أو نصف كوب من الزيت النباتي حسب الموجود.
- عدد ثلاث بيضات.
- كوب وربع من اللبن الحليب.
- ٢ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- رشة من بيكربونات الصودا.
- ٢ملعقة من السكر كبيرة.
- رشة ملح صغيرة.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء مناسب غويط، ونضع به البيض واحدة تلو الأخرى مع استخدام المضرب الكهربائي حتى يتم خفق البيض جيدًا.
- أضيفي اللبن الحليب بعد ذلك بشكل تدريجي إلى البيض أيضًا، وقومي بالضرب مرة أخرى بشكل سريع حتى تتجانس المكونات.
- يمكن إضافة السكر بعد ذلك بشكل تدريجي أيضًا مع الاستمرار في الخفق بشكل سريع حتى يذوب السكر.
- أضيفي إليه بعد ذلك الزبدة السائلة أو الزيت واعيدي الخفق مرة أخرى واضيفي الفانليا للمحتويات، وهكذا حتى يتم الخلط ويصبح خليط متجانس جاهز.
- قومي بخلط الدقيق بعد نخله مع البيكنج باودر، وايضًا البيكنج صودا، ورشة الملح.
- أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط الذي قد تم تجهيزه.
- اخلطي المكونات مرة أخرى كاملة، واعيدي الخلط بشكل كامل، ليصبح عجينة الوافل جاهزة.
- احضري ماكينة الوافل وهي متوفرة في الأسواق.
- ادهني الماكينة بالزبدة.
- ضعي بها طبقة الوافل، واتركي الوافل حتى ينضج لمدة ثلاثة من الدقائق فقط.
- قلبي الوافل على الوجه الآخر مع أخذ الاحتياط بكل هدوء حتى لا ينكسر الوافل.
- هكذا يمكن تجهيز كل الكمية، وتزين الوافل بالعسل او النوتيلا، أو صوص الكراميل أو الشيكولاته.
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