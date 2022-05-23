لبشرة ناعمة.. إزالة شعر الوجه من الجذور بطريقة سهلة واقتصادية بأقوى بديل لليزر

يعتبر الشعر الزائد مشكلة كبيرة تعاني منها الكثير من السيدات خاصةً إن كان هذا الشعر هو شعر الوجه، فالبعض يقوم بإزالته بالطرق التقليدية ولكن هذه الطرق قد تكون مؤلمة وفي بعض الأحيان مع البشرة الحساسة قد يصل الألم إلى عدم التحمل والالتهابات، لذلك نقدم لك الطريقة الآمنة لإزالة شعر الوجه من الجذور بكل سهولة ودون الشعور بالألم من خلال هذا المقال.

إزالة شعر الوجه من الجذور

حتى تتخلصي من الشعر الخفيف الموجود في وجهك من الجذور وتحصلي على بشرة مشرقة وناعمة، عليك إتباع الطرق التي نقوم بعرضها عليك فيما يلي:

البصل للتخلص من شعر الوجه

استخدمي نبات البصل في التخلص من الشعر الزائد الخفيف بوجهك من الجذور، وذلك باستخلاص الطبقة الرقيقة الموجودة على البصل ثم قومي بوضعها في مطحنة مع عشرة أوراق من نبات الريحان.

وبعد أن يتم طحنهم جيدًا أضيفي إليهم ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، ثم اغسلي وجهك جيدًا وجففيه وافرديه على وجهك واتركيه حتى يجف، ثم قومي بنزع الماسك بقوة من كل منطقة في الوجه بعد ذلك اغسلي وجهك بالغسول الخاص به، ثم قومي بدهن وجهك بمرطب.

زيت اللافندر للتخلص من شعر الوجه

استخدمي هذه الخلطة الرائعة من أجل الحصول على بشرة نظيفة خالية من الشعر، وذلك بوضع نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر ويضاف إليها نصف ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي.

ثم قومي بخلطهم جيدًا واغسلي وجهك بالماء الدافئ واجعليه يجف، ثم افردي هذا الماسك على وجهك واتركيه حتى يصبح جاف.

بعد ذلك افركيه أو انزعيه بقوة ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد حتى يغلق مسام وجهك ولا ينمو الشعر سريعًا، واظبي على استخدام هذا الماسك لأكثر من مرتين خلال اليوم لمدة ثلاثين يومًا.

في نهاية الحديث عن إزالة شعر الوجه من الجذور قومي بتحضير المكونات التي عرضناها عليك من أجل الحصول على وجه ناعم خالي من أي شعر زائد، فاستخدمي إحدى الطريقتين إما البصل، أو زيت اللافندر مع شجرة الشاي ولكن يجب التأكد أولاً أن تلك الطرق مناسبة لوجهك عن طريق تجربة القليل من المزيج خلف الأذن.