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سحر للعرايس دهنة من كريم بانثينول وملعقة من النشا سر التبييض السحري وجعل البشرة مثل الأطفال حيث تسعى العديد من السيدات لوجود حل للتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة وعلامات تقدم العمر، لذلك لجأ الكثير منهن إلى الحل السحري وهو كريم بانثينول المعروف عنه أنه يرطب البشرة جيدًا، ولكن له عدة استخدامات أخري منها تبيض الوجه والتخلص من التجاعيد.
سحر للعرايس دهنة من كريم بانثينول وملعقة من النشا سر التبييض تعرف كيف؟
يساعد كريم بانثينول في التخلص من التجاعيد وتفتيح الوجه مع إضافة النشا إلى الكريم والطريقة كالتالي:-
المكونات
- علبة صغيرة من كريم بانثينول.
- ٤ ملاعق كبيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي.
طريقة التحضير
تعمل هذه الوصفة على التخلص من البقع السوداء وعلامات تقدم العمر، و للتعرف على طريقة الاستخدام اتبع الخطوات التالية:-
- أحضري طبق صغير وضعي به النشا، وزيت الزيتون، وجل الصبار، ثم قلبي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متجانس.
- أضيفي كريم بانثينول على الخليط السابق، ثم بعد ذلك حركي المكونات جيدًا.
- بعد ذلك ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق.
- يتم وضع كمية مناسبة على الوجة، أو أي منطقة أخري تريد تفتيحها.
- ينصح بغسل الوجه بالغسول المناسب له، بعد وضع الكريم على بساعتين.
عصير الليمون وزيت اللوز وكريم بانثينول للتفتيح
يساعد دمج كريم البانثينول مع بعض المواد الطبيعية في التخلص من البقع الداكنة وتفتيح الوجه.
المكونات
- نصف علية من كريم بانثينول.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
- أحضري طبق بلاستيكي ثم ضعي به جميع المكونات السابقة، واخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.
- ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق.
- قومي بغسل الوجه بالغسول المناسب له جيدًا، ثم بعد ذلك جففي الوجه من الماء.
- بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من الخليط على الوجه والبشرة.
- يترك الماسك على الوجه لمدة ساعة، ثم بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء الفاتر بشكل جيد.
- تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى تحصلي على نتيجة مرضية.
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