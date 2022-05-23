بأسرار الهنود.. ملعقة سحرية ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه في 3 أيام وعلاج التساقط نهائيا

يعتبر الشعر الطويل هو الغاية التي تبحث عنها كل فتاة وسبدة ويقومون بشتى الوسائل لشراء كريمات ومستحضرات تطويل الشعر وهناك الكثير من الوصفات التي تعمل على تكثيفه وتطويله ومحاربة الصلع وإنبات الشعر من جديد ومن أهم تلك الوصفات ملعقة واحدة من القهوة يعمل على تحفيز الدورة الدموية للشعر مما يساعد على زيادة الشعر وتكثيفه ومحاربة الصلع المبكر وخاصة الوراثي الذي يعجز أي علاج عن حله وسوف نتناول طريقة تحضير القهوة وطريقة استخدامها لفروة الرأس بأسهل المكونات وأبسط المقادير الممكنة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة ويسر.

طريقة استخدام القهوة على الشعر

يمكن استخدام القهوة بشتى الوسائل الممكنة على فروة الشعر سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة أو متوسطة حسب كثافة الشعر.

ملعقة صغيرة من الشامبو.

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من القهوة ونضعها في إناء نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الشامبو نخلط تلك المكونات جيدًا.

نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو والقهوة يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف نحصل على نتيجة مبهرة.

طريقة استخدام الملح على الشعر

توجد استخدامات وفوائد عديدة للملح على الشعر سوف نوضح طريقة استخدامه على الشعر بأقل المكونات الممكنة

المكونات

ملعقة متوسطة من الملح الناعم.

ملعقة من الشامبو.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونين معًا حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بغسل الشعر وتدليك فروة الرأس بتلك المكونين

ثم نقوم بشطف الشعر جيدًا يمكن تكرار هذه الملعقة مرة كل أسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.

أهمية القهوة على الشعر