نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات طبيعية اصنعى افضل بديل كولاجين لجعل بشرتك ناصعة البياض وتخلصي من تجاعيد البشرة في المقال التالي

يعمل مستحضر الكولاجين على زيادة مرونة البشرة ونضارتها ولذلك عند تقدم العمر وعدم قدرة البشرة على إنتاج الكولاجين الطبيعي يؤدي ذلك إلى حدوث ترهلات وظهور التجاعيد وخطوط رفيعة في البشرة، مما يجعل الكثير من النساء تتهافت لاستخدام بعض الوصفات التي تحتوي على الكولاجين من أجل تغذية البشرة ومنحها العناصر الهامة لبقائها شابة، وذلك ما سنوضحه من خلال مقالنا .. تابعونا. كولاجين طبيعي من الأفوكادو والكيوي المكونات: ثمرة كيوي.

ثمرة افوكادو. طريقة الاستخدام: يتم قطع الكيوي والأفوكادو إلى قسمين، ويتم هرسهم سويا حتى يتم الحصول على خليط ناعم ومتجانس.

ثم يتم وضع الخليط على الوجه لمدة ٣٠ دقيقة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ويتم تجفيف الوجه ووضع الكريم المرطب عليه. كولاجين الخيار وبياض البيض والبخور المكونات: شرائح من الخيار.

زيت عطري.

بياض بيضة.

نقاط من البخور. طريقة الاستخدام: يتم خلط المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس، ثم يتم غسل الوجه ووضع الخليط عليه.

ثم يتم ترك الخليط على الوجه لمدة ١٥ دقيقة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ويتم تجفيف الوجه ووضع كرين مرطب عليه. كولاجين الجوافة والجزر المكونات: ثمرة من الجوافة.

ثمرة من الجزر.

زيت الزيتون. طريقة الاستخدام: يتم خلط جميع المكونات سويا حتى يتم الحصول على خليط ناعم ومتماسك.

ثم يتم إضافة زيت الزيتون على الخليط، ويتم وضع الخليط وتوزيعه جيدا على الوجه وتركه لمدة ٣٠ دقيقة.

ثم يتم شطف الوجه بالماء البارد، ويتم تكرار الوصفة كل يوم لمدة ٣ أسابيع للحصول على نتيجة. كولاجين لبان الذكر يحتوي لبان الذكر على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، لذلك يعمل لبان الذكر على الحفاظ على البشرة من التجاعيد ويعمل على ترطيبها جيدا. المكونات: معلقتان من اللبان الذكر.

كوب من الماء المغلي. طريقة الاستخدام: يتم نقع اللبان الذكر في كوب الماء المغلي لمدة ليلة كاملة وسوف يتغير لون الماء ويصبح مائل للون الأبيض.

ثم يتم تصفيه الماء، ويتم وضعة في إناء زجاجي، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة.

ويتم مسح البشرة باستخدام قنطة نظيفة. يتم وضعها في المنقوع.

ويتم تركه على الوجه لمدة ١٥ دقيقة.

ثم يتم شطف الوجه باستخدام الماء الفاتر، ويتم ترطيب البشرة جيدا بعد ذلك. عمر شويل - جدة بمكونات طبيعية اصنعى افضل بديل كولاجين لجعل بشرتك ناصعة البياض وتخلصي من تجاعيد البشرة - ثقفني

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