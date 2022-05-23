نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل خلطة لتطويل وتكثيف الشعر فى أسبوع وبمكونات طبيعية 100% وتمتعي بشعر طويل جداً في المقال التالي
ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على شعر طويل وناعم بجانب رغبتهم في القضاء على التلف الذي أصابه نتيجة استخدام المكواه والصبغات الكيميائية ومستحضرات التصفيف الضارة بالشعر، ولذلك يلجأ البعض إلى العقاقير الطبية المختلفة التي يخبرهم بها الأطباء المتخصصين، أما البعض الآخر فيلجأن إلى استخدام الوصفات ذات المكونات الطبيعية وهي الأفضل لكي عزيزتي لتجنب أي آثار جانبية، ويمكننا التعرف على تلك الوصفات الطبيعية من خلال موقعنا .. تابعونا.
مكونات خلطة تطويل الشعر في أسبوع
لتحضير خلطة تطويل الشعر بشكل صحيح يجب أن تتوافر عندك المكونات الآتية:
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت اللوز.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.
- عدد ٤ ملاعق كبيرة من زيت الصبار.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.
- عدد ٤ ملاعق كبيرة من الحليب.
طريقة تحضير خلطة تطويل الشعر في أسبوع
أما عن طريقة التحضير والاستخدام، فيجب أن تحرص الفتيات على اتباع عدة خطوات، ومنها ما يأتي:
- أولاً: في البداية قومي بإحضار إناء وضعي فيه زيت الزيتون وزيت اللوز والنشا والزبادي، ثم امزجيهم جيداً حتى يصبحوا خليط متجانس.
- ثانياً: وبعد ذلك قومي بوضع باقي الزيوت والحليب على الخليط وامزجيهم بعنايه أيضاً من خلال معلقة بلاستيكية.
- ثالثاً: ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو الخاص بك ثم قومي بتجفيفه بمنشفة قطنية حتى يجف جيداً من الماء.
- رابعاً: وبعد ذلك أحرصي على وضع كمية مناسبة من الخليط على يدك لكي تناسب حجم وطول شعرك، ثم قومي بدهن بصيلات وجذور الشعر بشكل كامل.
- خامساً: ثم أتركي الخليط لمدة نصف ساعة على شعرك ثم قومي بغسله جيداً بالماء.
- سادسا: أحرصي على استخدام غسول للشعر خالي من المواد الكيميائية وغني بالمكونات الطبيعية لتغذية الشعر وحمايته.
- سادساً: وأحرصي على استخدام تلك الخلطة بشكل مستمر يومياً لمدة أسبوع حتى تحصلين على نتيجة مبهرة لجمال شعرك.
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