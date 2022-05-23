أفضل خلطة لتطويل وتكثيف الشعر فى أسبوع وبمكونات طبيعية 100% وتمتعي بشعر طويل جداً

ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على شعر طويل وناعم بجانب رغبتهم في القضاء على التلف الذي أصابه نتيجة استخدام المكواه والصبغات الكيميائية ومستحضرات التصفيف الضارة بالشعر، ولذلك يلجأ البعض إلى العقاقير الطبية المختلفة التي يخبرهم بها الأطباء المتخصصين، أما البعض الآخر فيلجأن إلى استخدام الوصفات ذات المكونات الطبيعية وهي الأفضل لكي عزيزتي لتجنب أي آثار جانبية، ويمكننا التعرف على تلك الوصفات الطبيعية من خلال موقعنا .. تابعونا.

مكونات خلطة تطويل الشعر في أسبوع

لتحضير خلطة تطويل الشعر بشكل صحيح يجب أن تتوافر عندك المكونات الآتية:

عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

عدد ٤ ملاعق كبيرة من زيت الصبار.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من النشا.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.

عدد ٤ ملاعق كبيرة من الحليب.

طريقة تحضير خلطة تطويل الشعر في أسبوع

أما عن طريقة التحضير والاستخدام، فيجب أن تحرص الفتيات على اتباع عدة خطوات، ومنها ما يأتي: