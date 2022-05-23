نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سرية لفك الفراخ المجمدة وتحويلها إلى فراخ طازة في 5 دقائق حتي لو مجمدة من سنة جربيها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد نتيجة طفرة غلاء الأسعار التي حدثت مؤخرا ومنها غلاء سعر الفراخ الطازجة قام الكثير من الأشخاص باستبدال الفراخ الطازجة بشراء الفراخ المجمدة وذلك لأن سعرها لا يكون غاليا وذلك بسبب تجميد الأنسجة يقلل من فوائدها فأن ذلك يجعل ثمنها ليس غاليا لذلك قام الكثير من السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة وذلك عن طريق ملعقة ملح وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال ملعقة الملح في تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة.

ملعقة تحويل الفراخ من المجمدة إلى طازجة

نجد أن فك الفراخ من التجميد يأخذ الكثير من الوقت إلى جانب أن الفراخ المجمدة لا تكون طازجة وشهية مثل الطازجة لذلك يمكن عن طريق ملعقة ملح تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

نحضر ملعقة الملح ونضعها على الفراخ ونقوم بفرك الفراخ بها ونتركها القليل من الوقت ونجد أنها تفككت تماما وأصبحت طازجة.

يساعد الملح أيضا في التخلص من رائحة الفراخ المزعجة والعلف الموجودة بها.

ملعقة خل لتفكيك الدجاج

نجد أن الخل له فاعلية كبيرة في تفكيك الفراخ المجمدة التي لا حل لها لذلك إذا استخدمنا ملعقة من الخل ونقوم بتدليك الفراخ بها فأن ذلك يخلصنا من التجميد ويساعد على تفكيكها وجعلها طازجة.

طريقة غسل الدجاج

نجد عندما نقوم بغسل الدجاج يجب علينا عدم استخدام الماء حيث يؤدي الماء إلى زيادة البكتيريا والجراثيم عليها لذلك سوف نوضح طرق غسل الدجاج الصحيحة من خلال النقاط التالية..