نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سرية لفك الفراخ المجمدة وتحويلها إلى فراخ طازة في 5 دقائق حتي لو مجمدة من سنة جربيها فوراً في المقال التالي
عمر شويل - جدة نجد نتيجة طفرة غلاء الأسعار التي حدثت مؤخرا ومنها غلاء سعر الفراخ الطازجة قام الكثير من الأشخاص باستبدال الفراخ الطازجة بشراء الفراخ المجمدة وذلك لأن سعرها لا يكون غاليا وذلك بسبب تجميد الأنسجة يقلل من فوائدها فأن ذلك يجعل ثمنها ليس غاليا لذلك قام الكثير من السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة وذلك عن طريق ملعقة ملح وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال ملعقة الملح في تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة.
ملعقة تحويل الفراخ من المجمدة إلى طازجة
نجد أن فك الفراخ من التجميد يأخذ الكثير من الوقت إلى جانب أن الفراخ المجمدة لا تكون طازجة وشهية مثل الطازجة لذلك يمكن عن طريق ملعقة ملح تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
- نحضر ملعقة الملح ونضعها على الفراخ ونقوم بفرك الفراخ بها ونتركها القليل من الوقت ونجد أنها تفككت تماما وأصبحت طازجة.
- يساعد الملح أيضا في التخلص من رائحة الفراخ المزعجة والعلف الموجودة بها.
ملعقة خل لتفكيك الدجاج
نجد أن الخل له فاعلية كبيرة في تفكيك الفراخ المجمدة التي لا حل لها لذلك إذا استخدمنا ملعقة من الخل ونقوم بتدليك الفراخ بها فأن ذلك يخلصنا من التجميد ويساعد على تفكيكها وجعلها طازجة.
طريقة غسل الدجاج
نجد عندما نقوم بغسل الدجاج يجب علينا عدم استخدام الماء حيث يؤدي الماء إلى زيادة البكتيريا والجراثيم عليها لذلك سوف نوضح طرق غسل الدجاج الصحيحة من خلال النقاط التالية..
- نحضر الفراخ ونقطعها إلى ٨ قطع ونضع علبها الملح ونقوم بفركها به ونتركها لمدة نصف ساعة للتخلص من الزفارة.
- نقوم بعد ذلك بشطفها بالخل للتخلص من الملح المترسب بها.
- نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق على الفراخ وفرك كل قطعة على حدى.
- ثم نقوم بشطفها مرة أخرى بالخل ونقوم بعد ذلك بطهي الدجاج بالطريقة التي نريدها مثل شويها أو سلقها وتحميرها أو عملها في الفرن مع البطاطس.
- يجب لربات المنازل اتباع تلك الطريقة لتنظيف الدجاج وتفكيكه حتى نحصل على فراخ طازجة ونظيفه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة سرية لفك الفراخ المجمدة وتحويلها إلى فراخ طازة في 5 دقائق حتي لو مجمدة من سنة جربيها فوراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.