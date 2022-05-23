بأسرار الشيفات.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لجميع انواع المخبوزات هشة وقطنية بمكونات بسيطة جدا

العجينة اليابانية السحرية هي مطلب لكل مطبخ في العصر الحديث حيث تعتمد عليها المطاعم والمطابخ ورباة المنزل بشكل اساسي في تحضير البيتزا والمخبوزات والفطائر ويرجع ذلك توفر مكوناتها وسعرها الرخيص والى خفتها وطعمها الشهي واللذيذ ورائحتها الذكية حيث تعطي للبيتزا القوام المتماسك الخفيف الذي يحبه الاطفال والكبار وتعطي للمخبوزات النكهة القوية فهي خفيفة كالحرير ولديها الطعم المثالي لجميع انواع المخبوزات او الفطائر حتى وأن صنع هذه العجينة ليس صعبة على الاطلاق فمكوناته سهله توجد في كل منزل وفي السطور التالية سنتكلم بإيجاز عن المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير .

مكونات عمل العجينة اليابانية السحرية

للحصول على العجينة اليابانية السحرية قومي باتباع المكونات بالتفاصيل للحصول على افضل نتيجة وهي :

• كوب حليب كامل الدسم

• كوب كبير من الدقيق

• تلات مكعبات زبدة

• كوب ماء كبير

• سكر

• عدد ٢ بيضه

• خميرة

طريقة تحضير العجينة اليابانية السحرية

تتسم طريقة تحضير العجينة اليابانية السحرية بسهولتها وخطواته البسيطة التي تعطيها المرونة والقوم المتماسك وفي السطور التالية سوف نتكلم عن الطريقة بالتفصيل .