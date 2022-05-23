نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الشيفات.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لجميع انواع المخبوزات هشة وقطنية بمكونات بسيطة جدا في المقال التالي
العجينة اليابانية السحرية هي مطلب لكل مطبخ في العصر الحديث حيث تعتمد عليها المطاعم والمطابخ ورباة المنزل بشكل اساسي في تحضير البيتزا والمخبوزات والفطائر ويرجع ذلك توفر مكوناتها وسعرها الرخيص والى خفتها وطعمها الشهي واللذيذ ورائحتها الذكية حيث تعطي للبيتزا القوام المتماسك الخفيف الذي يحبه الاطفال والكبار وتعطي للمخبوزات النكهة القوية فهي خفيفة كالحرير ولديها الطعم المثالي لجميع انواع المخبوزات او الفطائر حتى وأن صنع هذه العجينة ليس صعبة على الاطلاق فمكوناته سهله توجد في كل منزل وفي السطور التالية سنتكلم بإيجاز عن المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير .
مكونات عمل العجينة اليابانية السحرية
للحصول على العجينة اليابانية السحرية قومي باتباع المكونات بالتفاصيل للحصول على افضل نتيجة وهي :
- • كوب حليب كامل الدسم
- • كوب كبير من الدقيق
- • تلات مكعبات زبدة
- • كوب ماء كبير
- • سكر
- • عدد ٢ بيضه
- • خميرة
طريقة تحضير العجينة اليابانية السحرية
تتسم طريقة تحضير العجينة اليابانية السحرية بسهولتها وخطواته البسيطة التي تعطيها المرونة والقوم المتماسك وفي السطور التالية سوف نتكلم عن الطريقة بالتفصيل .
- نقوم بإحضار اناء وضع فيه ملعقة سكر وقطعة الخميرة وكوب الماء ثم نقوم بالتقليب حتى تعطى قوام متماسك .
- ننتظر حتى تتفاعل الخميرة مع الماء تتم عملية التفاعل والتخمير.
- نقوم بخلط منفصلا الحليب والدقيق وضع ملح ثم نقوم بوضعهم على الماء .
- نقوم بإضافة البيض بعد خفقة عل العجينة ثم نقوم بالتقليب للحصول على قوام متماسك.
- نضع العجينة في وعاء ونغطيه وننتظر نصف ساعه حتى تقوم عملية الاختمار.
- والان حان وقت الاستخدام قومي بتقطيعها ثم كما تشائين فأنتي الان امام عجينة سحرية مرنة قابلة لان تعجن كبيتزا او فطائر او مخبوزات فهي تشكل حسب الرغبة.
- حيت تمتاز العجينة اليابانية السحرية بالمرونة فهي سهلة التشكيل وتمتاز ايضا بالطعم الشهي والرائحة الذكية مما يعطى لها الأفضلية
- فالاستخدام عن الوصفات الأخرى لسهولة صنعها ورائحتها الذكية وقيمتها الغذائية العالية فهي تحتوي على البيض والحليب مصادر قوي للبروتين لنا ولأطفالنا بهذه الطريقة يمكن أن تحصلي على العجينة اليابانية السحرية
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