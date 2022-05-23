بدون مواد كيماوية... طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري مش هيخطر على بالك في ربع ساعه بس

طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري، تعاني الكثير من النساء من صعوبة تنظيف الكرشة حيث تحتاج لوقت ومجهود للتخلص من الرائحة الكريهة و الطبقة الموجودة عليها وتتساءل السيدات عن أفضل طريقة لإنجاز هذا الأمر بسرعة وبأقل مجهود ،وتتعدد طرق وحيل تنظيف الكرشه مثل التنظيف باستخدام الأسبرين و باستخدام ملح الليمون أو الخل والليمون أو عن طريق البكنج بودر وسوف نوضح لكم أفضل الحلول والطرق البسيطة لتنظيف الكرشة بكل سهولة وفى وقت بسيط.

طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة في تنظيف الكرشه بدون أي مواد كيميائية .

طريقة تنظيف الكرشة باستخدام البيكنج بودر

المكونات مطلوبة تنظيف الكرشة

2 لتر ماء ساخن جدا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كوب خل مركز مضاف إليه عصير ليمونه كبيرة.

طريقة تنظيف الكرشة

أولا يتم وضع البيكنج بودر داخل وعاء عميق ونضع عليه الماء الساخن أو المغلي ثم نقلب جيدا.

أضيفي الكرشة إلى وعاء الخليط واتركيها لمدة 10 دقائق.

نستخرج الكرشه من الماء ثم نبدأ بتنظيفها باستخدام سكين ذو نصل خشن لإزالة الطبقة الموجودة على سطح الكرشة بكل سهولة وعند صعوبة تنظيف منطقة نعيدها إلى خليط الماء والبيكنج بودر ثم نكرر التنظيف.

في النهاية نضع الكرشة في وعاء نظيف ورش عليها خليط الخل والليمون.

نتركه لمدة نصف ساعة لإزالة أي روائح كريهة ثم شطفها بالماء وتصبح جاهزة للطهي.

تنظيف الكرشة تنظيف بالملح والدقيق والليمون

نغلي لتر من الماء في وعاء عميق ثم نرفعه عن النار ونضع به الكرشة لمدة 5 دقائق ثم نخرجها من الماء.

نأتي بكوب كبير من الملح ويتم وضعه على الكرشه مع التدليك جيدا وفرك الطبقة الخضراء لتسهيل إخراجها.

نبدأ بإزالة الطبقة الخارجية باستخدام سكين.

في وعاء مناسب نضع مقدار من الماء ونصف كوب دقيق وربع كوب ليمون ويمكن إضافة كمية من الخل ويخلط الجميع جيدا

وضع الكرشه في وعاء نظيف ثم صب خليط الماء والليمون والدقيق عليها وتركها لمدة نصف ساعة وتصبح جاهزة للطهي.

تنظيف الكرشة باستخدام الأسبرين