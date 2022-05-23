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عمر شويل - جدة مكون سيبيض أسنانك ويخلصها من الصفار والرائحة الكريهة يومياً تقومي برميه لن ترميه بعد اليوم، حيث أن تبييض الأسنان أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، للتخلص من اصفرار الأسنان المزعج، فلجأ العديد إلى بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في تبييض الأسنان، كما إنها آمنة على الأسنان وبأقل تكلفة.

مكون سيبيض أسنانك ويخلصها من الصفار والرائحة الكريهة

يساعد قشر الموز في التخلص من صفار الاسنان بشكل نهائي وفي وقت قصير، وهذا لاحتوائه على كمية كبيرة من المعادن ومن أهمها البوتاسيوم، والماغنسيوم، اتبع الخطوات التالية للتعرف على طريقة استخدام قشر الموز في تبييض الأسنان.

طريقة الاستخدام

قومي بتقشير ثمرة موز ناضج غير مستوي، ثم بعد ذلك افركي الأسنان من خلال قشرة الموز، من الجهة الداخلية للقشرة.

قومي بترك قشر الموز على الأسنان لمدة ٥ دقائق مع بقاء الفم مفتوحًا.

بعد ذلك أزيلي القشرة ثم قومي بالمضمضة بشكل جيد.

التخلص من اصفرار الاسنان

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من اصفرار الاسنان، ومنها التالي:-

وصفة صودا الخبز

المكونات

ريع ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

معجون أسنان.

طريقة التحضير

قومي بإضافة صودا الخبز مع معجون الأسنان.

ثم اغسلي أسنانك بشكل جيد حتى تحصلي على نتيجة فورية مرضية.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

طريقة أخرى لصودا الخبز لتبييض الأسنان

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من مادة بيروكسيد الهيدروجين.

كوب من الماء البارد.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا.

ثم بعد ذلك يتم تنظيف الأسنان ٣ مرات باليوم للحصول إلى أسنان خالية من الاصفرار في وقت قصير.

وصفة الفراولة للتخلص من اصفرار الاسنان

المكونات

٦حبات من الفراولة الطازجة.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

طريقة التحضير