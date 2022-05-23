نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتملع زي الدهب.. طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار والرائحة الكريهة في 3 دقائق في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص على أسنان ناصعة البياض وكثيرًا ما يجعلهم يذهبون إلى الطبيب لعمل جلسات تنظيف للأسنان باستخدام الفحم أو جلسات تنظيف ولكن قد تكون تلك الجلسات غالية الثمن ولكن هناك بعض الطرق التي يتم من خلالها تبييض الأسنان بأقل المكونات المطلوبة باستخدام بيكربونات الصوديوم وغيرها من الطرق السحرية التي تساعد في التخلص من الاصفرار وتسوس الاسنان المزعج الذي ما يجعل البعض يخجل من الحديث أو التبسم في بعض الأحيان وسوف نتناول الطرق السهلة والبسيطة بالتفصيل خلال هذا المقال.
طريقة سحرية لتبييض الاسنان
توجد العديد من الطرق السهلة التي يمكن أن تستخدم لتبييض الاسنان سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة صغيرة من معجون الاسنان.
- ملعقة متوسطة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة صغيرة من الليمون.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من معجون الاسنان ونضيف إليها ملعقة متوسطة من بيكربونات الصوديوم مع التقليب الجيد.
- ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الليمون مع تقليب المكونات جميعها بعضها ببعض.
- وأخيرًا نقوم بوضع ملعقة صغيرة من ملح الطعام نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بوضعها على الفرشاة ونقوم بدعك الاسنان جيدًا للحصول على نتيجة مرضية وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد من استعمال تلك الوصفة.
طريقة الفحم لتبييض الاسنان
يعتبر الفحم من المكونات الأساسية التي تساعد في تبييض الاسنان وسوف نوضح طريقة تحضيره خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة صغيرة من الفحم.
- عيدان من القرنفل.
- عيدان من النعناع.
- ملعقة متوسطة من معجون الاسنان.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الفحم بعد طحنه جيدًا.
- نقوم بإضافة عيدان من القرنفل بعد طحنها ونضيفها للفحم مع التقليب.
- نحضر عيدان النعناع ونغسلها ونقوم بتجفيفها في الشمس حتى تنشف ونطحنها ونضيفها للمكونات السابقة.
- نضيف ملعقة متوسطة من معجون الاسنان مع التقليب الجيد لتلك المكونات ونقوم بوضعها على الفرشاة ونقوم بغسل الاسنان مرتين كل اسبوع وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد من تبييض الاسنان والتخلص من الاصفرار تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتملع زي الدهب.. طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار والرائحة الكريهة في 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.