هتملع زي الدهب.. طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار والرائحة الكريهة في 3 دقائق

يبحث الكثير من الأشخاص على أسنان ناصعة البياض وكثيرًا ما يجعلهم يذهبون إلى الطبيب لعمل جلسات تنظيف للأسنان باستخدام الفحم أو جلسات تنظيف ولكن قد تكون تلك الجلسات غالية الثمن ولكن هناك بعض الطرق التي يتم من خلالها تبييض الأسنان بأقل المكونات المطلوبة باستخدام بيكربونات الصوديوم وغيرها من الطرق السحرية التي تساعد في التخلص من الاصفرار وتسوس الاسنان المزعج الذي ما يجعل البعض يخجل من الحديث أو التبسم في بعض الأحيان وسوف نتناول الطرق السهلة والبسيطة بالتفصيل خلال هذا المقال.

طريقة سحرية لتبييض الاسنان

توجد العديد من الطرق السهلة التي يمكن أن تستخدم لتبييض الاسنان سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من معجون الاسنان.

ملعقة متوسطة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من معجون الاسنان ونضيف إليها ملعقة متوسطة من بيكربونات الصوديوم مع التقليب الجيد.

ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الليمون مع تقليب المكونات جميعها بعضها ببعض.

وأخيرًا نقوم بوضع ملعقة صغيرة من ملح الطعام نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضعها على الفرشاة ونقوم بدعك الاسنان جيدًا للحصول على نتيجة مرضية وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد من استعمال تلك الوصفة.

طريقة الفحم لتبييض الاسنان

يعتبر الفحم من المكونات الأساسية التي تساعد في تبييض الاسنان وسوف نوضح طريقة تحضيره خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من الفحم.

عيدان من القرنفل.

عيدان من النعناع.

ملعقة متوسطة من معجون الاسنان.

طريقة التحضير