لبشرة كالمرمر.. طريقة عمل صابونة القهوة بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة واستمتعي بتنعيم وتنحيف الجسم

إن استخدام القهوة كمشروب يعد امرًا عاديًا، وأيضا استخدامها لعمل ماسكات الوجه أمرًا عاديًا، لكن عمل صابونة من القهوة فهذا يعد أمر غريب، لكن علينا إخباركم بأن صابونة القهوة هي أفضل شيء للبشرة وذلك بعد عدة تجربتي الشخصية، لذلك سوف نقدم لك طريقة عمل صابونة القهوة بالبيت، فقومي بتغذية بشرتك بمواد بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل صابونة القهوة بالبيت

اصنعي صابونة لبشرتك باستخدام القهوة بكل سهولة وتمتعي ببشرة نقية لا مثيل لها، ولذلك من خلال طريقة بسيطة نقدمها لكي فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من البن التركي.

وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من القرنفل البودر.

وملعقة كبيرة من الشوفان.

نصف فنجان من زيت الزيتون.

ونصف حبة من الصابون الجليسرين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة صنع صابونة القهوة

أولًا، قومي بوضع الصابون الجليسرين في طبق على نار هادئة جدًا واتركيها حتى تذوب مع استمرار تحريكها حتى لا تحترق من الأسفل.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الزيتون إليها وقلبي، ثم قومي بوضع الزنجبيل المطحون.

ثم اضيفي إليهم القرنفل البودر مع التقليب الجيد.

بعد ذلك ضعي عليهم الشوفان وقلبي مرة أخرى.

ثم قومي بوضع ماء الورد وقلبي المكونات بكل قوتك حتى تختلط جيدًا.

بعد ذلك اتركيها في مكان بارد حتى تجف وتصبح مثل شكل الصابون العادي، وذلك بوضعها في قالب مدهون بزيت زيتون

طريقة استخدام صابونة القهوة

الآن شغلي السخان واجعلي الحمام ممتلئ بالبخار.

بعد ذلك ادخلي الحمام وانتظري قليلًا حتى يصبح جسمك دافئ.

ثم ضعي القليل من الماء على الصابونة حتى تجدي عليها رغوة.

بعد ذلك قومي بفرك جسمك بالصابون، واتركيها لمدة خمسة عشر دقيقة.

إذا كنت تحتاجين إلى تنعيم جسمك أو حتى إلى تنحيف إحدى المناطق فدلكي المكان بها.

بعد ذلك قومي بشطف جسمك جيدًا بالماء الدافئ وكرري استخدام هذه الصابونة من مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل صابونة القهوة بالبيت فقد قدمنا لكم مكوناتها وطريقة التحضير كما عرضنا الطريقة المثلى لاستخدام صابونة القهوة والتي تستخدم في تنحيف الجسم وتنعيمه بكل سهولة فعليك المواظبة عليها من اجل نتيجة أفضل.